Vermisstenfahndung der Polizei 56-jährige Frau wurde in Calw zuletzt gesehen

Seit dem 14. Februar wird eine 56-jährige Frau vermisst. Sie war an dem Tag in Calw in einen Linienbus gestiegen, danach verliert sich ihre Spur. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.