Schwarzwaldverein Hornberg: Elf Teilnehmer bei „Freizeit in Bergen“

Eine Gruppe des Schwarzwaldvereins Hornberg verbrachte wieder fünf angenehme Wandertage mit zahlreichen Eindrücken bei Schoppernau. Das Wetter war zwar wechselhaft.
Die bereits zur Tradition gewordene „Wanderfreizeit in den Bergen“ vom Schwarzwaldverein Hornbergnde fand August statt. „Als Ausgangspunkt wurde wie bereits in den vergangenen beiden Jahren die Pension Romy in Schoppernau gewählt“, berichtet der Verein in einer Mitteilung. An allen fünf Wandertagen wurden abwechslungsreiche Touren bei gemischtem Wetter unternommen.