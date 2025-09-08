Schwarzwaldverein Hornberg: Elf Teilnehmer bei „Freizeit in Bergen“

Die bereits zur Tradition gewordene „Wanderfreizeit in den Bergen“ vom Schwarzwaldverein Hornbergnde fand August statt. „Als Ausgangspunkt wurde wie bereits in den vergangenen beiden Jahren die Pension Romy in Schoppernau gewählt“, berichtet der Verein in einer Mitteilung. An allen fünf Wandertagen wurden abwechslungsreiche Touren bei gemischtem Wetter unternommen.

Am Anreisetag ging es mit der Bergbahn hinauf auf den Diedamskopf. Nach kurzem Gipfelerlebnis startete die etwa vierstündige Wanderung über das Kreuzle zum Neuhornbachjoch. Von dort führte der Weg über den Gipfelgrat zum Kreuzmandl und Steinmandl. Der Abstieg erfolgte zum Neuhornbach Haus. Dort konnte sich die Gruppe für den Rückweg zur Mittelstation stärken.

Vierstündige Wanderung über das Kreuzle zum Neuhornjoch

Nachdem die Wanderfreunde am ersten Wandertag noch von der Sonne verwöhnt wurden, startete die Gruppe am zweiten Tag bei Regen. Gut eingepackt ging es zunächst mit der Mellau Bergbahn nach oben. Gewandert wurde entlang der Kanisfluh zur Edelweißhütte. Etwas durchnässt konnten alle dort die Mittagspause bei leckerem Kaiserschmarren und anderen regionalen Spezialitäten genießen. Beim Rückweg hatte der Wettergott mit den Hornberger etwas Erbarmen, so dass die Gruppe relativ trocken an der Bergstation ankam.

Am nächsten Tag hatte sich das Wetter etwas beruhigt und so startete die Rundtour in Damüls. Zunächst erfolgte der Aufstieg über die sieben Hügel zum Sünser Joch. Danach ging es entlang des Gipfel Grates über den Ragazer Blanken zum Hochblanken und hinunter zur Bergstation der UGA Bahn. Dort konnte sich die Gruppe nach gut vier Stunden Wanderzeit und 700 Höhenmeter von der Tour erholen. Nach der verdienten Stärkung führte der Weg dann zurück mit Sessellift und Bus zum Quartier. Am vierten Wandertag starteten die Hornberger direkt an der Pension, mit der Bergkristallhütte als Ziel. Der Aufstieg erfolgte über die Tobelalm, wo die Gruppe eine interessante Pause verbrachte.

Ausgestattet mit Bergkäse ging es 500 Höhenmetern zur Bergkristallhütte

Ausgestattet mit leckerem Bergkäse erreichten die Wanderer nach knapp 500 Höhenmetern die Bergkristallhütte. Abwärts ging es dann später nach Au, dort erfolgte dann noch ein Abstecher durch die Argenschlucht. Am letzten Wandertag zeigte sich das Wetter wieder von der besten Seite. Bei blauen Himmel und Sonnenschein fuhr die Gruppe zunächst mit dem Bus nach Warth, von wo aus eine Tour zum Körbersee geplant war.

Insgesamt waren die fünf Tage im Bregenzerwald für die elf Teilnehmer eine gelungene Mischung aus Wanderungen, fröhlichen Spieleabenden und gemütlicher Einkehr. Ein Erlebnis, das nach Wiederholung ruft.

Der Verein

Die Ortsgruppe Hornberg hat lange Tradition und besteht seit 1883. Sie pflegt mehr als 120 Kilometer an Wanderwegen. „Vom Wandern, Nordic- Walking über Mountainbikefahren bis hin zum Klettern ist in der Region für jeden was dabei“, kerlärt der Verein.