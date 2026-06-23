Schwarzwaldverein Hardt wandert: Erinnerung an das Schicksal der KZ-Häftlinge

Unter der Leitung von Hildegard Broghammer und Helmut Bohnet starteten die Wochentagswanderer ihre abwechslungsreiche Tour am Sportgelände in Zepfenhan.

Zunächst führte die Wanderung des Schwarzwaldverein auf die Höhen beim Flugplatz. Durch blühende Wiesen ging es in Richtung Neuhaus, wobei sich den Teilnehmern laut Mitteilung beeindruckende Ausblicke boten. Im Norden war der Hohenzollern zu erkennen, während der Blick im Süden bis zum Lupfen reichte. Unter den höchsten Erhebungen der Schwäbischen Alb, dem Lemberg und seinen Nachbarbergen, führte der Weg zur Gedenkstätte Eckerwald.

Die Gedenkstätte erinnerte die Wandergruppe an das Schicksal der KZ-Häftlinge, die unter unmenschlichen Bedingungen zur Schieferölgewinnung eingesetzt wurden.

Ein dunkles Kapitel

Dokumentationen und Schautafeln in den Ruinen der ehemaligen Anlage vermittelten einen Einblick in dieses dunkle Kapitel der Geschichte, dem viele Menschen zum Opfer fielen. Nach einer Rast setzte die Gruppe ihre Wanderung fort und erreichte erneut die Höhen beim Flugplatz.

Dort wurden die Wanderer mit einem Panoramablick in Richtung Schwarzwald belohnt.

Bei der Schlusseinkehr bedankte sich Manne Brüstle im Namen der Teilnehmer bei den Wanderführern Hildegard Broghammer und Helmut Bohnet für die gelungene und informative Tour.