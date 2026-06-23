Schwarzwaldverein Hardt wandert: Erinnerung an das Schicksal der KZ-Häftlinge

Unter der Leitung von Hildegard Broghammer und Helmut Bohnet starteten die Wochentagswanderer ihre abwechslungsreiche Tour am Sportgelände in Zepfenhan.
Zunächst führte die Wanderung des Schwarzwaldverein auf die Höhen beim Flugplatz. Durch blühende Wiesen ging es in Richtung Neuhaus, wobei sich den Teilnehmern laut Mitteilung beeindruckende Ausblicke boten. Im Norden war der Hohenzollern zu erkennen, während der Blick im Süden bis zum Lupfen reichte. Unter den höchsten Erhebungen der Schwäbischen Alb, dem Lemberg und seinen Nachbarbergen, führte der Weg zur Gedenkstätte Eckerwald.