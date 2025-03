Die Mitgliederzahl des Schwarzwaldvereins Haiterbach hat sich stabil gehalten, teilte die Vorsitzende Jutta Wiegand mit. Es gab Austritte, aber man fand auch neue Wanderfreunde.

Negativ sei gewesen, dass beim Jubiläumsplatz Richtung Beihingen wiederholt Verunreinigungen zu verzeichnen gewesen seien. Zerschlagene Glasflaschen, Müllablagerungen und Partyreste hätten entsorgt werden müssen. Der Verein bitte Personen, die etwas bemerken, dies bei Vorstand oder Ausschuss zu melden.

Wiegand bedankte sich bei allen die sich in irgendeiner Weise für den Verein eingebracht hatten, den Wanderführern für das abwechslungsreiche Programm. Bei den Wandergruppen ob Familien- und Jugendgruppe, Freizeitwanderer, Feierabendwanderer, E-Biker oder Nordic Walker, alle seien engagiert gewesen.

Ehrung langjähriger Mitglieder in der Vereinsführung (von links): Zweiter Vorsitzender Manfred Balke, Beate Blaser-Rozza, Wolfgang Pagel sowie Vorsitzende Jutta Wiegand) Foto: SWV

Der Kassier Peter Geist gab bekannt, dass er seinen Posten Mitte des Jahres übernehmen konnte, nachdem alle bürokratischen Angelegenheiten erledigt waren. Zum Jahresende müsse leider ein Minus verzeichnet werden. Er erinnert die Versammlung daran, dass im vergangenen Jahr beschlossen wurde, 2025 die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Der Hauptverein in Freiburg hatte dies bereits für das vergangene Jahr getan, und der Ortsverein Haiterbach zieht nun in diesem Jahr nach.

Die Kassenprüfung übernahmen Gerda Luz und Johanna Rombach, sie hatten keine Beanstandungen zu verzeichnen.

Wolfgang Pagel übernahm die Ehrung der Wanderführer und derjenigen, die am meisten mit dabei waren. Diese erhielten zum Dank eine Trinkflasche.

Planung ohne Teilnehmer macht keine Freude

Die Teilnehmerzahlen bei Wanderungen seien nicht zufriedenstellend. Es mache keine Freude, wenn ein Wanderführer eine Tour plane, eine Einkehrmöglichkeit suche und am Ende nur wenige Teilnehmer da seien. Am Ende stellte Pagel das neue Jahresprogramm vor, es werden wieder viele interessante Wanderungen und Ausflüge angeboten.

Die Freizeitwandergruppe unternahm monatlich kleine Wanderungen mit anschließendem geselligen Beisammensein. Großen Zuspruch findet das bei den Teilnehmern, hier dankte man besonders Gisela Conzelmann, sie hatte zahlreichen Wanderführungen übernommen.

Wegewart Uwe Renz war vielfältig gefordert, zahlreiche Wege waren freizuschneiden, Wegeschilder zu erneuern, damit das weitläufige Wegenetz in guten Zustand ist. Des Weiteren übernahm er die Markierung eines neuen Weges „Schwarzwald mal anders – ein bwegt Wanderweg“ der von Altensteig über Schwandorf nach Nagold führt. Was sich als nicht einfach herausstellte, er traf dabei auf vielfältige Probleme. Besonders blieb eine Markierung in Altensteig in Erinnerung, da er hierfür sogar eine Leiter benötigte und Zuschauer ihn mit zweifelnden Blicken beobachteten.

Nachwuchs braucht Rucksäcke

Familienwartin Beate Blaser-Rozza berichtete über die Aktionen der Familien- und Jugendgruppe. Die Jugendgruppe hatte eine größere Wanderstrecke im Nordschwarzwald mit Übernachtung auf dem Programm. Dabei wurde festgestellt, dass die Gruppe geeignete Wanderrucksäcke für mehrtägige Touren benötigt. Diese hat die Gruppe inzwischen mit Hilfe eines genehmigten Förderantrages bei der Leader Aktionsgruppe Heckengäu und dem Ortsverein erhalten.

Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden die Mitglieder Johanna Rombach, Arthur Himmelsbach und Wolfgang Walz geehrt. 40 Jahre sind Annemarie und Hans Broß mit dabei, sie erhielten eine goldene Anstecknadel. Für 25 Jahre Treue erhielten die Mitglieder Karin Leonhardt, Heinz Härdter und Klaus Straub jeweils eine silberne Anstecknadel. Zudem bekamen alle einen guten Tropfen in der Flasche und eine Urkunde überreich

Wirken im Vorstand gewürdigt

Als Dank und Anerkennung wurden zwei langjährige Mitglieder in der Vereinsführung für zehn Jahre Vereinstätigkeit mit der bronzenen Ehrennadel, einer Urkunde und einem Gutschein gewürdigt. Beate Blaser-Rozza leitet als Familienwartin seit zehn Jahren die Familien- und Jugendgruppe mit zahlreichen Aktionen. Wolfgang Pagel ist als Wanderwart Ansprechpartner für Wanderführer, koordiniert Busfahrten und den Wanderplan, berechnet die gelaufenen Kilometer und die Teilnehmeranzahl.