Schwarzwaldverein Haiterbach: Walter Buhl wird vom Hauptverein geehrt

Der langjährige Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Haiterbach, Walter Buhl, wurde vom Hauptverein mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Vom Ortsverein Haiterbach erhielt Walter Buhl bei seiner Verabschiedung als Vorsitzender im Februar dieses Jahres bereits eine Ehrung, er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Jetzt bekam er vom Hauptverband des Schwarzwaldvereins eine besondere Ehrung. Er sowie sechs andere Engagierte erhielten für ihre Leistungen bei der Hauptversammlung des Hauptvereins in Steinen das Ehrenzeichen in Gold verliehen.

Kriterien zu erfüllen

Diese Ehrung kann nur vom Hauptverein verliehen werden und muss bestimmte Kriterien erfüllen.

Anfang des Jahres hatte der Ausschuss dazu einen Antrag gestellt, da Walter Buhl sich insgesamt 27 Jahre ehrenamtlich für den Ortsverein Haiterbach eingesetzt hatte. Er war auf den Vereinsposten Wanderwart, Kassier und Vorsitzender. Er ist langjähriger Wanderführer in der Umgebung und auch bei mehrtägigen Wandertouren. Handwerklich betätigte er sich für die Familiengruppe oder das Sommerferienprogramm als Holzbaumeister.

Als Wegepate aktiv

Buhl unterstützt den Wegewart als Wegepate, das heißt, er schaut in seinem Bereich nach der Wegebeschilderung. Ist diese in Ordnung, fehlt was oder muss ein Schild oder Weg freigeschnitten werden. Ebenso plante er Familienabende und Nachbarschaftstreffen mit den angrenzenden Ortsvereinen Altensteig, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal.