Schwarzwaldverein Haiterbach: Kuckucksweg rückt zum Jubiläum in den Mittelpunkt

Im Rahmen seines 125-jährigen Bestehens im kommenden Jahr rückt der Schwarzwaldverein Haiterbach den Kuckucksweg in den Mittelpunkt. Er hat eine neue Beschilderung erhalten.

Der Kuckucksweg ist der Vorzeige-Wanderweg in der Kuckucksstadt und auch darüber hinaus ein beliebter Weg für Wanderer von außerhalb, der mit der abwechslungsreichen Landschaft des Heckengäus aufwartet. Neben dem Jubiläum anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Haiterbacher Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins im kommenden Jahr, steht 2026 zugleich der 30. Geburtstag des Wanderweges an.

In den Fokus wird der Kuckucksweg im Jubiläumsjahr mit einem Wandertag gerückt. Er findet am 20. September 2026 statt.

Wegweiser auch bei Notfällen wichtig

Auf dem 19,6 Kilometer umfassenden Wanderweg, der auch in Zehn-Kilometer-Abschnitten gelaufen werden kann, wurden jetzt neue Schilder angebracht, wie Jutta Wiegand, Vorsitzende des Ortsvereins, und Wanderwart Uwe Renz sowie von städtischer Seite Bürgermeister Kerstin Brenner und Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt bei der Kuckuckshalle mitteilten. Dort ist einer von sieben Standorten von Tafeln, die über den Wanderweg informieren. Der startet offiziell am Haiterbacher Rathaus und schließt auf seinem Verlauf alle Ortsteile ein.

Die bisherigen kleinen Wandertafeln mit dem Kuckuck, die an 28 Stellen den Weg weisen, sind laut Wiegand schlecht zu beschaffen. Auch seien sie nicht mehr zeitgemäß. So sei vom Hauptverein des Schwarzwaldvereins in Freiburg vorgeschlagen worden, neue Schilder anzufertigen. Dieser ist für die Wegebeschilderung im Schwarzwald zuständig und schickte verschiedene Vorschläge.

Wanderwart Uwe Renz fragte bei der Stadtverwaltung Haiterbach an, ob sie die rund 1200 Euro Kosten für die neuen Schilder übernehmen würde – und erhielt eine positive Rückmeldung.

60 Schilder in Etappen installiert

Rund 60 Schilder hat Renz mit Unterstützung von Bernd Ziegler in der zurückliegenden Wochen in mehreren Aktion angebracht.

Auch in Zeiten von Wanderapps hätten die Schilder noch Bedeutung und Funktion, sagt Wiegand. Nicht jeder habe eine App – und nicht jeder wolle danach wandern. Auf der andere Seite weisen die Schilder nicht nur den Weg, sie dienen in Notfällen auch der Positionsangabe, welche Rettungskräfte an einen möglichen Unglücksort führen.

Das Design der Schilder kommt vom Hauptverein und entspricht einem Standard. Man habe aber zwischen verschiedene Darstellungen eines Kuckucks wählen können, erklärt Renz. Der ist mit auf dem Schild aufgedruckt.

Brenner dankt für Einsatz

Bürgermeisterin Kerstin Brenner bedankte sich beim Haiterbacher Schwarzwaldverein für den Einsatz. Diesen unterstütze man gerne finanziell. Auch sei man für die Pflege der Wege dankbar. Die Haiterbacher Ortsgruppe betreut so rund 56 Kilometer Wanderwege in ihrem Einzugsgebiet.

Der rund 240 Mitglieder zählende Verein, der inzwischen auch Fahrrad-, Familien- und Freizeitgruppe unter seinem Dach beherbergt, wird im nächsten Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiern. Unter anderem soll so am 20. Juni nach zuletzt 2019 wieder eine Sonnwendfeiert stattfinden.

Am 20. September lockt dann der Wandertag auf dem Kuckucksweg.

Jubiläumsfest am 7. November 2026

Und am 7. November wird das Jubiläum mit Festakt und anschließendem Unterhaltungsabend in der Festhalle ganz offiziell gefeiert. Die Veranstaltung ist bewusst für alle gedacht, nicht nur Mitglieder. Denn so verstehe sich auch der Verein selbst, erklärt Wiegand. Man wolle für alle etwas bieten.