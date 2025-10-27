Schwarzwaldverein Haiterbach: Kuckucksweg rückt zum Jubiläum in den Mittelpunkt

Im Rahmen seines 125-jährigen Bestehens im kommenden Jahr rückt der Schwarzwaldverein Haiterbach den Kuckucksweg in den Mittelpunkt. Er hat eine neue Beschilderung erhalten.
Der Kuckucksweg ist der Vorzeige-Wanderweg in der Kuckucksstadt und auch darüber hinaus ein beliebter Weg für Wanderer von außerhalb, der mit der abwechslungsreichen Landschaft des Heckengäus aufwartet. Neben dem Jubiläum anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Haiterbacher Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins im kommenden Jahr, steht 2026 zugleich der 30. Geburtstag des Wanderweges an.