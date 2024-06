Schwarzwaldverein Gutach schafft Schiebehilfe an: Damit wirklich alle Wanderspaß haben

1 Werner Hillmann (von links), Werner Blum, Marcel Paffendorf, Jean-Philippe Naudet, Ingeborg Bruder, Dieter Schäfer (alle Schwarzwaldverein), Bürgermeister Siegfried Eckert und vorne Tanja und Christian Ostgathe freuen sich über die „Joelette“. Foto: Kornfeld

Zwei Mal hatte der Gutacher Ortsverein des Schwarzwaldvereins die Schiebehilfe Joelette für Passivwanderer ausgeliehen. Nun hat er das neueste Modell angeschafft und bei der Sonnwendfeier vorgestellt. Die „Joelette“ soll in Zukunft verliehen werden.









Unter dem Motto: „Wandern für Alle“ will der Verein durch die „Joelette“ ermöglichen, dass es auch Personen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, die schönen Wege und Pfade der Region kennen zu lernen. Die „Joelette“ soll in Zukunft an diese Personen verliehen werden.