Schwarzwaldverein Betzweiler-Wälde: Fünftägige Wanderreise soll 2026 Höhepunkt sein

Bei der 54. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Betzweiler-Wälde wurden fünf Ehrenzeichen in Bronze verliehen.

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Betzweiler-Wälde, Martin Huber, hieß alle anwesenden Mitglieder zur 54. Hauptversammlung willkommen und begrüßte Ortsvorsteher Hans-Ulrich Wößner, Willi und Renate Seid (Bezirksvorsitzender), die Naturschutzwartin des Bezirks Kniebis, Ulrike Becker, Förster Martin Schmalz und die Vertreter der Vereine. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

Der Schwarzwaldverein konnte auf ein wanderreiches Jahr zurückblicken. Mit einer Bildpräsentation wurde ein Rückblick auf das Wanderjahr und auf die Wanderreise in den Pfälzer Wald gegeben. Es folgten die Berichte der verschiedenen Fachwarte.

Keine regelmäßigen Seniorenwanderungen

2026 werden keine regelmäßigen Seniorenwanderungen mehr angeboten, da die Teilnehmerzahlen altersbedingt zurückgingen, wie es in der Mitteilung heißt. Es werde noch überlegt, zwei Spontanwanderungen anzubieten.

Förster Schmalz gab eine kurze Ausführung zu den Zukunftsvisionen für das Naturschutzgebiet Heimbachaue.

Wegewartin stellte sich nicht mehr zur Wahl

Unter der Führung von Ortsvorsteher Hans-Ulrich Wößner konnten Neuwahlen stattfinden. Wieder zur Wahl stellten sich der Vorsitzende Martin Huber, Kassenprüferin Evelyne Schulz, Kassiererin Evelyn Schäfer und Beisitzerin Renate Sorz. Die bisherige Wegewartin Waltraud Breisig stellte sich nicht mehr zur Wahl. Alle Personen wurden von den anwesenden Mitgliedern erneut gewählt. Die Aufgaben des Wegewarts werden in Zukunft durch Wegeabschnittshelfer übernommen. Verschiedene Personen werden jeweils für einen Abschnitt der Wanderwege zuständig sein und die Wanderzeichen pflegen beziehungsweise ersetzen oder ergänzen.

Ehrenzeichen in Bronze für fünf Mitglieder

Für zehnjährige Mitgliedschaft konnten folgende Mitglieder geehrt werden: Heidi Kapp, Klaus Kapp, Gerhard Mäder und Brigitta Schade.

Für langes und besonderes Engagement im Verein verlieh Willi Seid das Ehrenzeichen in Bronze Martin Huber, Jutta Huber, Stefan Schäfer, Theo Graf und Evelyn Schäfer.

Martin Huber bedankte sich bei der bisherigen Wegewartin Waltraud Breisig mit einem Geschenk für ihre 20-jährige treue Mitarbeit. Theo Graf wurde nach zehnjähriger Tätigkeit als Naturschutzwart verabschiedet.

Es folgte noch eine kurze Vorschau auf das Wanderjahr 2026. Höhepunkt ist eine fünftägige Wanderreise ins Altmühltal im Mai, heißt es in der Mitteilung abschließend.