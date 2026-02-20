Schwarzwaldverein Betzweiler-Wälde: Fünftägige Wanderreise soll 2026 Höhepunkt sein

Bei der 54. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Betzweiler-Wälde wurden fünf Ehrenzeichen in Bronze verliehen.
Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Betzweiler-Wälde, Martin Huber, hieß alle anwesenden Mitglieder zur 54. Hauptversammlung willkommen und begrüßte Ortsvorsteher Hans-Ulrich Wößner, Willi und Renate Seid (Bezirksvorsitzender), die Naturschutzwartin des Bezirks Kniebis, Ulrike Becker, Förster Martin Schmalz und die Vertreter der Vereine. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.