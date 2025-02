Eine ganze Reihe von Vorstandsmitgliedern ist in die Jahre gekommen und hat nur notgedrungen weiter gemacht, weil sich niemand bereit erklärt hat, ihre Nachfolge anzutreten.Mittlerweile ist die Situation so prekär, dass sich Jürgen Rust, Vorsitzender der Ortsgruppe Calw und Sprecher der Region Nord, eingeschaltet hat.

Der Schwarzwaldverein sei seit seiner Gründung im Jahr 1865 wegweisend in der Schwarzwälder Kulturlandschaft, so Rust. Mehr als 200 eigenständige Ortsvereine markierten die Wanderwege im Schwarzwald, würden zu Wanderungen, Radtouren und Exkursionen einladen, initiierten Naturschutzprojekte und machten sich stark für Heimat, Kultur und Gesellschaft.

So auch der Schwarzwaldverein in Altensteig mit einer Tradition von 140 Jahren. Damit der Verein weiterhin seine Aufgabe erfüllen kann, würden dringend Menschen gesucht, die den Verein in die Zukunft führen können – ob es eine Funktion in der Wegearbeit oder als Kreativkopf bei der Planung von interessanten Natursportaktivitäten ist oder gar der- oder diejenige, die mit Herzblut dem Verein ein zukunftsweisendes Gesicht geben.

Ein Beitrag zur Vielfalt des Schwarzwalds

Dabei sind all die Menschen angesprochen, die gerne in der Natur sind und ein wenig digitale Affinität mitbringen. Mit dem Leitbild des Schwarzwaldvereins „gemeinsam gestalten und erleben“ ließen sich erfolgreiche Ziele finden. Mit der Arbeit im Schwarzwaldverein würden alle dazu beitragen, dass der Schwarzwald für seine Bewohner und Gäste weiterhin so vielfältig bleibt, wie er ist. Und das lohne sich insbesondere auch für unsere zukünftige Generationen.

Wer Interesse hat, möge sich mit der Vorsitzenden Erika Schnäker unter Telefon 07453/ 95 24 91 oder Jürgen Rust, Telefon 07051/123 55 oder 0171/ 777 44 95, in Verbindung setzen. Die Versammlung findet am Samstag, 8. Februar, ab 18 Uhr im Gasthaus Traube in Altensteig statt.