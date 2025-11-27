Schwarzwaldverein Aichhalden: Vorlesen öffnet Türen zu alten Erinnerungen

Zum Tag des Vorlesens hat der Schwarzwaldverein Aichhalden mit dem Seniorenheim Menetatis und der Mediathek Schramberg für besondere Momente gesorgt.
Am Tag des Vorlesens war der Schwarzwaldverein Aichhalden aktiv im Seniorenheim Menetatis unterwegs und hat mit neun Vorleserinnen für frische Impulse im Alltag gesorgt. Ob im Gruppenraum oder am einzelnen Bett, schöne und teils lustige Gedichte sowie Texte fanden ihren Weg in die Ohren der Bewohnerinnen und Bewohner – und sie kamen ganz nah ans Herz.