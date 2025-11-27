Schwarzwaldverein Aichhalden: Vorlesen öffnet Türen zu alten Erinnerungen

Zum Tag des Vorlesens hat der Schwarzwaldverein Aichhalden mit dem Seniorenheim Menetatis und der Mediathek Schramberg für besondere Momente gesorgt.

Am Tag des Vorlesens war der Schwarzwaldverein Aichhalden aktiv im Seniorenheim Menetatis unterwegs und hat mit neun Vorleserinnen für frische Impulse im Alltag gesorgt. Ob im Gruppenraum oder am einzelnen Bett, schöne und teils lustige Gedichte sowie Texte fanden ihren Weg in die Ohren der Bewohnerinnen und Bewohner – und sie kamen ganz nah ans Herz.

Zu hören gab es eine bunte Mischung: Anregende Geschichten, humorvolle Verszeilen und nachdenkliche Passagen. Die Rückmeldungen waren eindeutig: Es wurde geschmunzelt, gelacht und die Abwechslung kam bei allen gut an. Viele der Zuhörer schätzten die gelöste, ungezwungene Atmosphäre, die durch das gemeinsame Lauschen entstand.

Jeder gibt sein Bestes

Bei der Organisation zeigte sich einmal mehr, dass für „schöne Aktionen“ Türen offen stehen und jeder sein Bestes gibt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Seniorenheim Menetatis, dem Schwarzwaldverein und der Mediathek Schramberg machten diese Aktion erst möglich. Die Mediathek hatte passende Bücher zusammenstellt und für die Aktion vorgemerkt – eine wertvolle Unterstützung, die das Vorhaben erst möglich machte.