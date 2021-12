4 Hat ein neues Shop- und Gastronomiekonzept bekommen: die Schwarzwaldtankstelle in Dornhan. Foto: Ortmann

Zigaretten? Sucht man vergeblich. Stattdessen gibt es Honig, Nudeln und Brot von regionalen Produzenten. Die Oest-Gruppe aus Freudenstadt hat mit dem "Dorflädle & Stüble" an der Schwarzwaldtankstelle in Dornhan ein neues Shop- und Gastronomiekonzept umgesetzt.















Freudenstadt/Dornhan - Ganz auf Tabakprodukte verzichten müssen die Kunden nicht. Aber sie befinden sich nicht mehr direkt im Blickfeld, wie es bei Tankstellen üblich ist. "Das ist einmalig in unserer Branche, in der Tabak sonst dominiert. Aber es kommt selbst bei Rauchern gut an", so Matthias Pape, Geschäftsführer der Oest Tankstellen (siehe Info).

Regionale Produkte im Mittelpunkt

Das neue Konzept habe bei Tankstellenbetreibern für Aufsehen gesorgt. Denn im Mittelpunkt stehen dabei die Produkte regionaler Anbieter, was schon beim Betreten des Shops der Avia-Tankstelle in Dornhan deutlich wird. Die Beschilderung in Holz-Optik führt in das "Dorflädle", in dem den Kunden statt Zeitschriften, Tabak und Kaltgetränken als erstes Brot, Käse und Fruchtsäfte ins Auge fallen. Der Boden in der Tankstelle ist mit einem Pflasterweg- und Wiesenmotiv gestaltet, passend zur neu angelegten Wildblumenwiese nahe der Tankstelle. Die lokalen Spezialitäten werden in Körben oder Holzregalen präsentiert.

Vesper am Kamin

Und auch die Gastronomie, das "Stüble", habe "einen eigenen Charme", so Pape. Direkt neben einem Kaminofen können die Gäste kalte und warme Speisen genießen, auch mitunter aus regionalen Zutaten. Das Ziel: Im hektischen Tankstellen-Geschäft einen Ort mit "Wohlfühlatmosphäre" zu schaffen, der zum Verweilen einlädt, wie Carolin Wetzel, Referentin Offer Development bei Oest, erklärt.

Zuvor als Wohnung genutzt

Noch vor wenigen Monaten hatte sich die Schwarzwaldtankstelle trotz ihrer Größe nur kaum von anderen Tankstellen unterschieden: Bis im März dieses Jahres bot sie nur einen kleinen Verkaufsbereich, die restliche Fläche wurde als Wohnung genutzt. "Wir wollten mehr daraus machen", erklärt Pape die Idee hinter dem Umbau.

Von Konzept begeistert

Und das Wichtigste: Die Region sollte mit eingebunden werden. "Wir haben uns gefragt: Was passt zu Dornhan?", berichtet Ann-Cheryl Römpp, Category Managerin bei Oest, die an der Konzeption des neuen Shops maßgeblich beteiligt war. Dann habe sie rund 30 Produzenten aus dem Umkreis der Tankstelle kontaktiert. Viele waren von dem Konzept sofort begeistert.

22 Produzenten beteiligt

"Die Vermarktungsmöglichkeiten für lokale Produzenten sind klein", so Römpp. Die Spezialitäten sollten daher "nicht einfach irgendwo im Eck stehen". Im Gegenteil: Das "Dorflädle" bilde nun den Mittelpunkt des Shops. 22 Lieferanten aus der Umgebung seien beteiligt. "Weitere dürfen sich gerne melden", sagt Römpp.

Auch eine Waschhalle errichtet

Das klassische Tankstellen-Sortiment ist zwar noch immer vorhanden, rückt aber in den Hintergrund. Auch eine Waschhalle wurde im Zuge des Umbaus errichtet. Das besondere hierbei: "Man kann beim Waschvorgang aussteigen oder sitzen bleiben", erklärt Römpp. Die Betreiber schwärmen von ihrem Projekt, berichten von einer großen Resonanz seitens der lokalen Produzenten, aber auch der Kunden.

"Die Arbeit fängt erst an"

Wird man in Tankstellen also bald überall Wurst und Käse vom örtlichen Bauernhof kaufen können? Pape jedenfalls kann sich vorstellen, das Konzept "Dorflädle" weiter zu verfolgen, möchte es aber nicht mit "Biegen und Brechen" durchsetzen. Vielmehr sollen alle Tankstellen der Oest-Gruppe nach und nach auf eine eigene Art und Weise in die jeweilige Region eingebunden werden. "Wir wollen individuell sein. Gerade das zeichnet uns aus", sagt Pape. Er betont daher: "Die Arbeit fängt jetzt erst an."

Info: Das Unternehmen

Oest ist Gründungsgesellschafter der deutschen Avia, einer Tankstellen-Marke, an der sich mehrere Mineralölunternehmen beteiligen. Die Oest Tankstellen GmbH & Co. KG ist Teil der Oest-Gruppe und betreibt mehr als 100 Tankstellen in Süddeutschland. Bereits im Jahr 2016 hat Oest eine einzigartige Avia-Tankstelle in Kniebis eröffnet, in der alles an die 50er- und 60er-Jahre erinnert. Diese wurde im Jahr 2017 beim Wettbewerb "Tankstelle des Jahres" mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet.