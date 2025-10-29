Schwarzwaldstube der Traube Tonbach: Stéphane Gass als Sommelier des Jahres 2026 ausgezeichnet

Stéphane Gass, Sommelier der Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn, ist von „Les Grandes Tables du Monde“ zum „Sommelier of the Year 2026“ gewählt worden.
Stéphane Gass, Chef-Sommelier des Drei-Sterne-Restaurants Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach, ist von Les Grandes Tables du Monde zum „Sommelier of the Year 2026“ gewählt worden. Die Auszeichnung würdigt eine Arbeit, die über Jahrzehnte gewachsen ist – und dabei immer den Gast im Blick behält, heißt es in einer Mitteilung der Traube Tonbach.