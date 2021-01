Schwarzwaldstraße 46 Neue Besitzer erhalten Charakter des Hauses in Altburg

Walz hätte es gerne gesehen, wenn Altburg als Mittelpunkt einer Verwaltungsgemeinde selbstständig geblieben wäre. Das schreibt seine 1923 geborene Tochter Gerda Walz in dem von ihr verfassten und 1993 veröffentlichten Heimatbuch über Altburg. Wie es dort heißt, habe er sich dafür "unerbittlich" eingesetzt. Geworden ist daraus aber bekanntlich trotz aller Mühen nichts.

"Er stand der Gemeinde in den schweren Zeiten der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, der Inflationszeit, der Zeit der großen Arbeitslosigkeit, der Zeit des Zweiten Weltkriegs und anschließenden Besatzungszeit und schließlich des Wiederaufbaus vor", schreibt Gerda Walz weiter über ihren Vater. In den Anfang seiner jahrzehntelangen Amtszeit fielen zu Beginn der 1920er-Jahre die Schulhausbauten in Altburg und Weltenschwann. Nach Einschätzung von Hanselmann sei das in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit für die Gemeinde ein gewaltiger Kraftakt gewesen.