1 Im nächsten Jahr treten die Kombinierer im Februar beim Schwarzwaldpokal auf der Langenwaldschanze an. Foto: Gemeinde Schonach

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft (WM) steht im kommenden Jahr vom 21. Februar bis 5. März im slowenischen Planica an. Ein Termin, der auch in Schonach Folgen hat: Der traditionelle Schwarzwaldpokal 2023 ist vorverlegt auf Februar.















Schonach - Da die WM so spät angesetzt ist, wäre das Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer erst Ende März, da dürfte es in Schonach schon grünen. Auch wenn man, so erklärte Bürgermeister Jörg Frey bei einem Pressegespräch, das Finale der Nordischen Kombinierer gerne in der kommenden Saison veranstaltet hätte, wäre der Termin einfach zu spät gewesen. Somit wird der traditionelle Schwarzwaldpokal 2023 schon am 11. und 12. Februar stattfinden.

Termin-Kollision mit Veranstaltungen der Narrenzunft und des Turnvereins

Das allerdings bringt ganz andere Probleme mit sich, denn nur eine Woche später beginnt die Fasnacht. Und eigentlich würden an den zwei Wochenenden davor die Bälle der Narrenzunft der Geißenmeckerer und des Turnvereins über die Bühne gehen. Doch Gott sei Dank reden die Schonacher miteinander. Christian Herr vom SC Schonach, Philipp Kuner vom Turnverein und Jonny Kienzler von der Narrenzunft hatten sich über die Termin-Kollision unterhalten und waren alle drei der Meinung, dass das nicht funktionieren kann. "Es sind ja viele Bürger in mehreren Vereinen tätig, da würden uns die Helfer und Besucher ausgehen", so Kienzler. Traditionstermine hin oder her – wichtig sei es, so Kienzler, dass die Vereine zusammenhalten.

Philipp Kuner fügte an, dass man für alle drei Veranstaltungen auch das Haus des Gastes benötige, für den Zunftabend und den bunten Abend des Turnvereins bereits schon im Vorfeld zum Aufbau und für die Proben.

Herr versicherte, dass alle drei Veranstaltungen Höhepunkte in Schonach seien und es verdient hätten, auch als solche dazustehen.

Neue Termine für Fastnachtsabende

Kurzum, nachdem sich die Vorsitzenden der drei Vereine unterhalten und ihren Mitstreitern die Problematik dargelegt hatten, einigte man sich darauf, dass man den Bunten Abend des Turnvereins im kommenden Jahr auf den 21. und 22. Januar vorverlegt. Der Zunftabend wird am 4. Februar stattfinden.

Hoffnung auf Finale 2023/24 in Schonach

Herr betonte seitens des Skiclubs, der die Weltcups um den Schwarzwaldpokal stets gemeinsam mit der Gemeinde Schonach ausrichtet, dass man der Narrenzunft und dem Turnverein dankbar für deren Entgegenkommen sei. Er versicherte, dass man auch künftig die Termine absprechen werde, allerdings sei natürlich nicht alles soweit im Voraus planbar.

Auch Bürgermeister Jörg Frey freute sich, dass man eine solch unbürokratische Lösung gefunden hatte. Er hoffte auch, dass die Sportler zum Finale der Saison 2023/2024 dann wieder nach Schonach kommen.

Info: Besichtigung der Langenwaldschanze

Ab Juni laden der Skiclub und die Gemeinde Schonach gemeinsam zu einer Schanzenführung ein. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von Juni bis Oktober um 14 Uhr am Turm der Langenwaldsprungschanze. Die zweistündige Führung ist für Personen jeden Alters geeignet. Bei Großgruppen bittet die Gemeindeverwaltung um Anmeldung bei der Tourist-Information im Haus des Gastes.

