1 Daumen hoch: Der Vorsitzende des Skiclubs Schonach, Christian Herr (von links) mit Benita Hansmann von der Gemeinde Schonach und FIS-Kontrolleur Joachim Bruder beim Vor-Ort-Termin an der Langenwaldschanze in Schonach. Foto: OK Schwarzwaldpokal

Da fällt den Schonacher Organisatoren ein Stein vom Herzen: Nach Regenfällen zwischen den Jahren, wenig Schneefall zum Jahresbeginn und eisiger Kälte steht nun fest: Das Weltcup-Wochenende um den Schwarzwaldpokal kann stattfinden.















Schonach - Der Fis-Weltcup Nordische Kombination der Frauen und Männer in Schonach kann wie geplant vom 10. bis 12. Februar veranstaltet werden. Über diese gute Nachricht freuen sich selbstredend die Organisatoren, allen voran der Vorsitzende des Organisationskomitees und des Skiclubs (SC) Schonach, Christian Herr.

Mit Spannung wurde der Besuch des Fis-Kontrolleurs am Donnerstagvormittag in Schonach erwartet. Gemeinsam ging es zu den beiden bereits präparierten Wettkampfstätten Langenwaldsprungschanze und Skistadion im Wittenbach.

Kontrolleur Joachim Bruder staunte nicht schlecht: "So viel Schnee hatte Schonach im Vorfeld eines Weltcup-Wochenendes nur selten." Die Schanze und die Loipe seien in einem hervorragenden Zustand. Deshalb kam Bruder zum Fazit: "Der Weltcup in Schonach kann stattfinden! Schnee ist genug da und die Wetterprognosen stimmen."

Maschinenschnee wird mit Pistenwalzen verteilt

Dafür, dass das Ergebnis der Fis-Schneekontrolle durchweg positiv ausfiel, hatten auch die vielen Helfer des veranstaltenden Skiclubs und der Gemeinde Schonach gesorgt. Wurde doch in den vergangenen drei Wochen während der kalten Tage viel Schnee an der Schanze und im Skistadion maschinell erzeugt und anschließend mit Pistenwalzen verteilt.

Mehr als 400 Helfer im Einsatz

Während der Aufsprungbereich der Langenwaldsprungschanze bereits fertig gerichtet ist, geht es am Samstag, 4. Februar, an die Feinpräparierung der Anlage. Auch an der Weltcup-Loipe im Wittenbach wird schon lange fleißig gearbeitet. "Hier erfolgt der Feinschliff im Laufe der nächsten Woche", wie Herr im Gespräch mit unserer Redaktion informiert. Er und die mehr als 400 Helfer, die vor und während des Weltcups im Einsatz sind und sein werden, freuen sich auf das sicherlich wieder ereignisreiche Wochenende mit der Weltelite in der Nordischen Kombination sowie vielen Zuschauern aus nah und fern. Dank des Hauptsponsors, der heimischen Burger Group, konnten die Helfer dieses Jahr auch wieder neu eingekleidet werden.