Schwarzwaldpokal in Schonach: Tausende umjubeln Nathalie Armbruster

Schwarzwaldpokal in Schonach

1 Autogramme von Nathalie Armbruster waren begehrt bei den Schonacher Fans. Foto: Eibner/Roger Buerke

Der Schwarzwaldpokal in Schonach war wieder einmal der Höhepunkt des Weltcups der nordischen Kombinierer: Die Fans feierten mit der Weltelite ein Fest.









Besonders umjubelt war Shootingstar Nathalie Armbruster vom SV/SZ Kniebis. Die Freudenstädterin holte alles aus sich heraus und brachte mit Platz 3 beim Schwarzwaldpokal und damit dem einzigen deutschen Podestplatz des Wochenendes die Menge zum Toben. Nicht so rund lief es für Svenja Würth (Baiersbronn), die am Samstag ihren Sprung nicht stehen konnte und 17. wurde. Tags darauf trat sie nach Platz 11 im Springen nicht zum Langlauf an.