2 Organisationschef und Skiclub-Vorsitzender Christian Herr (rechts) und die Helfer freuen sich, dass der Schwarzwaldpokal samt Weltcupfinale nach zweijähriger Pause wegen Corona und Schneemangel nun wie geplant veranstaltet werden können. Die Wettkämpfe finden auf den bestens präparierten Anlagen, der Langenwaldschanze (Foto) und im Skistadtion Wittenbach, statt. Foto: Kommert

"Es sieht gut aus. Die Schneelage ist hervorragend. Die FIS-Verantwortlichen sind alle ganz angetan von den Wettkampfanlagen. Wenn jetzt noch das Wetter so bleibt, wird es sicher ein tolles Skifest", ist sich Schonachs Bürgermeister Jörg Frey mit Blick auf das Weltcup-Finale im Rahmen des Schwarzwaldpokals an diesem Wochenende sicher.















Link kopiert

Schonach - Die Veranstalter, der ausrichtende Skiclub und die Gemeinde Schonach, hoffen selbstredend auf herrliches Wetter, wenn sich die Weltelite der Nordischen Kombinierer und auch der Kombiniererinnen im Skidorf ein Stelldichein zum Saisonende geben. Die Wettkampfstätten Langenwaldschanze und Skistadion Wittenbach sind jedenfalls bestens präpariert, so dass spannenden Wettkämpfen nichts mehr im Wege steht.

Erstmals starten auch Frauen – Männer kämpfen um Schwarzwaldpokal

Das Besondere: Erstmals seit es den Schwarzwaldpokal in Schonach gibt, also seit 1967, finden in dessen Rahmen auch Frauen-Wettkämpfe in der Nordischen Kombination auf der Langenwaldschanze und im Skistadion Wittenbach statt. Um die bei den Kombinierern begehrte, wertvolle Trophäe kämpfen diesmal allerdings erneut nur die Männer. "Für die Damen ist eventuell für nächstes Jahr etwas angedacht", verraten Skiclubvorsitzender Christian Herr und Benita Hansmann vom Organisationskomitee auf Anfrage unserer Redaktion.

Übersichtliche und zuschauerfreundliche Weltcupstrecke

Bereits am Freitag fand das offizielle Training auf der 2,5 Kilometer umfassenden, übersichtlichen und zuschauerfreundlichen Weltcupstrecke statt, die nur teilweise aus maschinell erzeugtem Schnee besteht. Die kalten Nächte der vergangenen Tage machten es auch möglich, dass der noch vorhandene Naturschnee vereiste und die Strecke somit besser hält, sind sich die Experten einig.

Auch Liveübertragungen im Fernsehen geplant

Für internationales Flair im Skidorf sorgen die jungen Athleten aus zwölf Nationen. Überall im Dorf herrscht emsiges Treiben. Im Haus des Gastes wurde im Foyer das Organisationsbüro eingerichtet und im Konferenzraum das Pressezentrum. Zudem wurde im Skistadion neben dem Loipenhaus ein Pressezelt aufgestellt, damit die Medienvertreter aus aller Welt über die Wettkämpfe der rund 50 Kombinierer und 30 Kombiniererinnen berichten können. Auch einige Fernsehkameras werden das Geschehen auf und an der Langenwaldschanze sowie im Skistadion einfangen.

Lesen Sie auch: Ein großes Skisport-Fest in Schonach – mit Fans

Die ARD plant dieses Mal am Samstag, 12. März, vom Springen der Frauen von 9.55 bis 10.30 Uhr zu berichten, vom Springen der Männer von 11 bis 11.50 Uhr, vom Langlauf der Frauen von 14.08 bis 14.15 Uhr und vom Rennen in der Loipe der Männer von 14.15 bis 14.45 Uhr. Am Sonntag, 13. März, soll das Springen der Frauen von 10 bis 10.30 Uhr übertragen werden, das der Männer von 11.45 bis 12.15 Uhr und nochmals der Langlauf der Frauen von 14.20 bis 14.30 Uhr, der der Männer von 14.30 bis 15.05 Uhr.

Hans-Peter Pohl Ko-Kommentator für Eurosport

Wie schon seit Jahren wird auch der heimische Team-Olympiasieger von 1988 in Calgary in der Nordischen Kombination, Hans-Peter Pohl, als Ko-Kommentator über das sportliche Geschehen in seiner Heimatgemeinde für Eurosport berichten. Auch das österreichische Fernsehen (ORF) wird live aus Schonach kommentieren und ein kleines Kamerateam aus Norwegen ist ebenfalls im Skidorf vor Ort.

Schneefest mit Stadion-TV zwischen den Wettkämpfen

Zwischen den einzelnen Wettkämpfen wird an beiden Veranstaltungstagen im Skistadion im Wittenbach das heimische Stadion-TV unter der Regie von Moritz Huber aus Schonach die Gäste mit Filmen mit Hintergrundinfos zum Aufbau für den Schwarzwaldpokal, über Helfer und Sportler unterhalten. Moderiert wir das Schneefest von Stefan Lubowitzki und das sportliche Geschehen von Jens Zimmermann.

Die Bewirtung übernehmen die Vereine

Auch für die Verpflegung der erhofften 4000 Zuschauer pro Tag ist gesorgt. Die heimischen Vereine übernehmen die Bewirtung und freuen sich auf viele Abnehmer von Speis und Trank, denn während des Verzehrs dürfen die wegen des Corona-Risikos auch im Freien erforderlichen FFP-2-Masken selbstredend abgenommen werden.

Tickets auch an der Tageskasse erhältlich

Karten für beide Veranstaltungstage sind nach wie vor online über die Homepage des Schwarzwaldpokals erhältlich, bei der Tourist-Info im Haus des Gastes in Schonach oder an der Tageskasse.

Der Zeitplan

Samstag, 12. März

9.15 Uhr Probedurchgang

Frauen Langenwaldschanze

10 Uhr Skispringen Wertungsdurchgang Frauen

11 Uhr Skispringen Wertungsdurchgang Männer

12.30 Uhr Schneefest mit

Stadion TV, Langlaufstadion

13.30 Uhr Langlauf Frauen, fünf Kilometer, anschließend Siegerpräsentation

14.15 Uhr Langlauf Männer,

zehn Kilometer, anschließend Siegerpräsentation

Sonntag, 13. März

9.15 Uhr Probedurchgang

Frauen, Langenwaldschanze

10 Uhr Skispringen Wertungsdurchgang Frauen

11.30 Uhr Skispringen Wertungsdurchgang Männer

12.30 Uhr Schneefest mit

Stadion TV, Langlaufstadion

13.30 Uhr Langlauf Frauen, fünf Kilometer, anschließend Siegerpräsentation

14.35 Uhr Langlauf Männer,

zehn Kilometer, anschließend Siegerpräsentation