Schwarzwaldpokal in Schonach: Kaiserwetter und super Stimmung beim Schwarzwaldpokal

1 Das strahlende Siegertrio der Frauen nach dem Rennen: Natalie Armbruster (von links), Ida Marie Hagen und Haruka Kasai. Foto: Claudius Eber / Foto:

Was viele hofften, traf ein: Nach Regen und Nebel strahlte am Samstag die Sonne an Schanze und Loipe in Schonach und mit ihr die Organisatoren und Helfer des 59. Schwarzwaldpokals um die Wette. Vor grandioser Kulisse wurde erneut um die Trophäen gekämpft.









Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Schonach ging es am Samstag um den Schwarzwaldpokal für die Männer und Frauen. Nachdem am Freitag zu den Probe- und PCR-Durchgängen die Langenwaldschanze noch im Nebel lag, kündigte sich am Samstag Sonne an. Bei idealen Bedienungen sahen rund 3000 Zuschauer spannende Sprünge der Weltelite in der Nordischen Kombination.