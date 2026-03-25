Schwarzwaldmarie heiratet: Das sagt Gutachs Bürgermeister zu den neuen Playmobil-Sonderfiguren

Nach einer Online-Abstimmung steht fest, wer künftig an der Seite der beliebten Playmobil-Figur steht. Auch der Bürgermeister der Bollenhutgemeinde ist ein Fan.
Die Entscheidung ist gefallen: Nach einer spannenden, aber eindeutigen Abstimmung steht fest, wer künftig an der Seite der beliebten Playmobil-Sonderfigur Schwarzwaldmarie steht – und sie sogar heiraten wird. Die Wahl ist auf Kandidat Nummer drei gefallen: Hannes wird ihr zukünftiger Weggefährte. Darüber informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.