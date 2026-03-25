Schwarzwaldmarie heiratet: Das sagt Gutachs Bürgermeister zu den neuen Playmobil-Sonderfiguren

Nach einer Online-Abstimmung steht fest, wer künftig an der Seite der beliebten Playmobil-Figur steht. Auch der Bürgermeister der Bollenhutgemeinde ist ein Fan.

Die Entscheidung ist gefallen: Nach einer spannenden, aber eindeutigen Abstimmung steht fest, wer künftig an der Seite der beliebten Playmobil-Sonderfigur Schwarzwaldmarie steht – und sie sogar heiraten wird. Die Wahl ist auf Kandidat Nummer drei gefallen: Hannes wird ihr zukünftiger Weggefährte. Darüber informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.

Das Ergebnis dürfte auch den Gutacher Bürgermeister Siegfried Eckert freuen: Die männliche Figur mit schwarzen Haaren war nämlich der Favorit im Rathaus der Bollenhutgemeinde, wie er noch vor der Verkündung des Ergebnisses im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. Er selbst besitze einen ganzen Vorrat von den kleinen Plastikfiguren, denn: „Sie eignen sich hervorragend als Geschenk, denn sie sind bezahlbar und machen immer eine Freude“, findet Eckert. Dass aber zur Schwarzwaldmarie noch ein Mann fehle, habe auch er oft gehört – vor allem von Frauen, wie er mit einem Lachen anmerkt.

Tracht der Figuren ist der Gutacher ähnlich

Im Rahmen der Mitmachaktion „Marie me“ hatten Fans und Interessierte nun die Möglichkeit, ihre Stimme für eben diese Figur abzugeben. So wurden mit der Aktion in den Sozialen Netzwerken laut Baiersbronn Touristik mehr als 140 000 Menschen erreicht. Ungefähr 1800 hatten für ihren Favoriten abgestimmt. Begleitet wurde die Aktion durch Aufrufe zur Abstimmung im Radio sowie in verschiedenen Medien.

Zur Wahl standen die drei Charaktere Valentin, Jakob und Hannes. „Nun ist klar: Der bodenständige Schwarzwaldjunge Hannes hat das Rennen deutlich gewonnen“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Rahmen der bevorstehenden Playmobil-Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreise“ (siehe Info) entstand auch die Idee für das neue Figuren-Set, mit dem die Geschichte der Schwarzwaldmarie an ihrem Geburtsort Baiersbronn weitererzählt werden soll.

So gehen mit der Entscheidung für Hannes weitere Neuigkeiten einher, heißt es in der Pressemitteilung: Ab Mitte 2026 wird es ihn nicht allein, sondern im Set zu kaufen geben. Dieses umfasst Hannes und die Schwarzwaldmarie und bringt eine „authentische Neuerung“ mit sich, die ebenfalls – wie auch schon die Tracht vom Hannes – gemeinsam mit Trachtenexperten aus dem Kinzigtal entwickelt wurde.

Neue Schwarzwaldmarie hat einen schwarzen Bollenhut

Ein Trachtenexperte ist auch Eckert. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt, ist die Tracht der Playmobil-Figuren von der Bollenhuttracht aus Gutach, Kirnbach und Reichenbach abgeleitet. Passend zur Hochzeit erhält die Schwarzwaldmarie als verheiratete Frau eine angepasste Tracht: Statt der bisherigen roten Bollen wird sie künftig die traditionellen schwarzen Bollen tragen, wie sie für verheiratete Trachtenträgerinnen im Schwarzwald typisch sind. „Damit gewinnt die Figur zusätzlich an kultureller Detailtreue und regionaler Identität“, schreibt die Baiersbronn Touristik in der Pressemitteilung.

„Die große Beteiligung zeigt, wie sehr den Menschen unsere Schwarzwaldmarie ans Herz gewachsen ist. Mit Hannes an ihrer Seite schreiben wir diese Erfolgsgeschichte nun konsequent weiter – und das ganz bewusst im Rahmen unserer Playmobil-Ausstellung in Baiersbronn, ihrem Geburtsort“, wird Baiersbronns Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz zitiert.

Das Set wird auch wieder im Kinzigtal erhältlich sein

Das neue Playmobil-Set ist ab Mitte 2026 exklusiv bei der Baiersbronn Touristik sowie in allen Tourist-Informationen der Gemeinde erhältlich. Darüber hinaus wird es auch an ausgewählten Standorten in der Region angeboten, darunter die Tourist-Information im Nationalparkzentrum Ruhestein, in allen teilnehmenden Murgtal-Tourist-Informationen, zum Beispiel in der Tourist-Information des Zweckverbandes „Im Tal der Murg“ im Unimog-Museum Gaggenau, sowie an weiteren Verkaufsstellen. Zusätzlich wird das Set in allen Tourist-Informationen im Kinzigtal sowie im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach verfügbar sein.

Die Ausstellung

„Ein weiterer Höhepunkt für Fans der Schwarzwaldmarie steht bereits in den Startlöchern“, so die Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik. Die Playmobil-Ausstellung „Schwarzwaldmarie auf Weltreise“ wird vom 22. Mai bis 13. September in der Eislaufhalle Baiersbronn zu sehen sein. Die vom Hamburger Diorama Artist Oliver Schaffer gestaltete Ausstellung nimmt Besucher mit auf eine Reise rund um den Globus. „Detailreiche Szenerien, liebevolle Inszenierungen und interaktive Mitmachangebote machen den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie“, so die Mitteilung. Sowohl das neue Set, als auch die originale Schwarzwaldmarie werden dort erhältlich sein.