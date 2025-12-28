„Schwarzwaldmädel“ in Schuttertal: Zuschauer erfreuen sich an einem Stück heile Welt

Das Ensemble versprühte unter der Leitung von Selina Fernandez Sanchez und Adrian Schätzle heiteres Operettenflair mit Ohrwürmern wie „Mädle aus dem schwarzen Walde“ oder „Wir sind auf der Walz“. Für eine anspruchsvolle musikalische Begleitung sorgte das gut eingespielte Theaterorchester unter der Leitung von Miriam Göppert. Das Arrangement war von Ehrendirigent Ossy Fahrner für das elfköpfige Orchester geschrieben worden. Den Gesang der Operettenstücke hatten die Schwestern Anna-Lena und Sophia Faißt mit dem Ensemble einstudiert.

Die Darsteller aus den Reihen der Aktiven und Familien schlüpften mit sichtbarer Begeisterung in ihre Rollen. Ihre Spielfreude sprang schnell auf das Publikum über und sorgte für zahlreiche Lacher und herzlichen Applaus. Mit Charme, Witz und einer deftigen Portion Schwarzwälder Lebensgefühl ließ das Ensemble die Figuren und die Handlung der Operette lebendig werden.

Im Mittelpunkt steht das schicksalhafte Leben des armen Dienstmädchens Bärbele (Helena Himmelsbach), das im Haus des verwitweten Domkapellmeisters Blasius Römer (Lukas Wölfle) seinen Dienst verrichtet. Dieser bereitet gerade das Cäcilienfest vor, als Hans (Adrian Schätzle) und Richard (Kevin Hummel), zwei als Wandermusikanten getarnte Berliner, und die eilig nachgereiste Malwine (Emilia Faißt) das Dorf in allerlei amouröse Verwicklungen stürzen.

Foto: Dach

Zudem sorgt der Auftritt des völlig überdrehten Berliner Kaufmanns Schmußheim (Simon Moser) – „ick will och mal das Tanzbein schwingen“ – für reichlich Chaos, das beim Tanzabschluss des Cäcilienfestes in einer handfesten Rauferei endet. Doch für Bärbele, das Schwarzwaldmädel, wendet sich das Schicksal noch zum Guten. In einer geliehenen Schwarzwaldtracht schmuck gekleidet, erscheint sie zum Tanz beim Cäcilienfest, wo sie auf ihren geliebten Hans trifft, der ihre Liebe erwidert.

Das gesamte Ensemble begeisterte mit vielen herrlichen Spielszenen sowohl in Haupt- als auch Nebenrollen. Für eine authentische Atmosphäre sorgten neben den von Mitgliedern der Trachtenkapelle in liebevoller Handarbeit selbst gezimmerten Bühnenbildern, darunter eine Schwarzwaldmühle, auch die Kostümierung sowohl in original Schwarzwälder als auch Schuttertäler Tracht.

Die Besucher dankten mit langanhaltendem Applaus. Um das leibliche Wohl seiner Gäste sorgte sich der Verein bestens mit diversen Getränken und kleinen Speisen. Bei der traditionellen Tombola freuten sich viele Loskäufer über schöne Preise.