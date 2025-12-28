„Schwarzwaldmädel“ in Schuttertal: Zuschauer erfreuen sich an einem Stück heile Welt

Mit Spielfreude, musikalischem Können und beeindruckender Bühnenarbeit hat die Trachtenkapelle Schuttertal Leon Jessels berühmte Operette aufgeführt.
Das Ensemble versprühte unter der Leitung von Selina Fernandez Sanchez und Adrian Schätzle heiteres Operettenflair mit Ohrwürmern wie „Mädle aus dem schwarzen Walde“ oder „Wir sind auf der Walz“. Für eine anspruchsvolle musikalische Begleitung sorgte das gut eingespielte Theaterorchester unter der Leitung von Miriam Göppert. Das Arrangement war von Ehrendirigent Ossy Fahrner für das elfköpfige Orchester geschrieben worden. Den Gesang der Operettenstücke hatten die Schwestern Anna-Lena und Sophia Faißt mit dem Ensemble einstudiert.