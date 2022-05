1 Da war einiges los am vergangenen Freitag im Naturerlebnisbad Glatten. Das ZDF hat hier Szenen für den neuen Schwarzwaldkrimi gedreht. Foto: Screenshot NaturerlebnisbadGlatten Instagram

Idyllische, von Wald umgebene Wasserbecken: Normalerweise dienen sie Besuchern zur Erholung. Vergangenen Freitag aber hat sich das Naturerlebnisbad Glatten in die Drehkulisse für einen ZDF-Krimi verwandelt. Die Schwarzwaldkrimi-Filmcrew hat dort spektakuläre Actionszenen eingefangen.















Glatten - Die Dreharbeiten haben begonnen! "Schneekind" lautet der Titel des dritten Schwarzwald-Krimis, den das ZDF derzeit in der Region drehen lässt. Auf Dreharbeiten mit Uschi Glas am Freudenstädter Marktplatz, und mit den Hauptdarstellern Jessica Schwarz und Max von Thun im Wald bei Mitteltal oder in Horb, ist das Filmteam nach Glatten weiter gezogen.

Für Besucher ist das Naturerlebnisbad ohnehin erst ab dem 26. Mai geöffnet. Die Mitglieder haben es entspannt getragen, dass sie einen Tag lang aufs Baden verzichten und der Filmcrew das Feld überlassen mussten. Es scheint sich gelohnt zu haben. Was Claudia Lenz, Vorsitzende des Naturerlebnisbad Glatten e.V., am besagten Drehtag miterleben durfte, lässt auf spektakuläre Szenen schließen.

Stuntman in Action bei Unterwasser-Aufnahmen

Für das Frühschwimmen hat es gerade noch gereicht. Dann tauschten die Vereinsmitglieder den Platz mit dem Kamerateam. "Die Dreharbeiten gingen den ganzen Tag. Wir haben das Bad also komplett dafür geschlossen", verrät Lenz. Es sei schließlich ein großes Team angerückt. Mit Filmausrüstung, mehreren LKW für Material und Requisiten und eigener Catering-Mannschaft, erzählt sie beeindruckt. Die bekannten Schauspieler seien allerdings nicht am Set mit dabei gewesen. "Dafür aber zwei Stuntwomen und ein Stuntman."

Für die Vereinsvorsitzende waren es nicht die ersten Dreharbeiten, denen sie beiwohnen durfte. Der SWR sei 2017 schon für Dreharbeiten da gewesen und das Radio auch schon einmal. Dennoch sei der Freitag ein Erlebnis gewesen. Lenz war den ganzen Tag dabei, darf jedoch über den Inhalt der gedrehten Szenen noch nichts verraten. Was sie aber sagen kann: "Es wurden Unterwasser-Aufnahmen gemacht."

Stuntmen und Unterwasserkameras, das schreit nach aufregenden Szenen, die am Ende im Film herauskommen. Bei den Dreharbeiten selbst geht es jedoch eher geordnet zu, so Lenz. "Es sieht ein bisschen aus, wie auf einer Baustelle: Drei arbeiten, 20 stehen außenrum", sagt sie und lacht. Das liege daran, dass jeder nur an einem Teil der Produktion zu tun habe. Die Friseure, Bühnen- und Maskenbildner haben ihre Arbeit schon getan, wenn die Kamera eingeschaltet wird. "Und es hat jeder einen Assistenten. Es gibt Assistenten für die Produktion, die Regie und alles mögliche", erzählt sie aus dem Alltag am Filmset.

Filmteam vielleicht diesen Monat beim Planschen anzutreffen

Das ganze Team sei sehr freundlich gewesen und habe gut organisiert und professionell gearbeitet. Abends sei das Set so schnell wieder abgebaut gewesen, wie morgens aufgebaut. Ein weiterer Drehtag im Glattener Naturerlebnisbad ist vorerst nicht geplant. "Ich würde es aber nicht ausschließen, dass das ZDF-Team irgendwann wiederkommt", meint Lenz. "Sie sind jedenfalls herzlich willkommen." Wenn es nach den am vergangenen Freitag Beteiligten ginge, wäre das sicherlich eher früher als später. Sie seien sich einig gewesen, dass das der bisher schönste Drehtag gewesen sei, gibt die Vereinsvorsitzende mit Stolz wieder.

"Die Crew hat die schöne, idyllische Kulisse gelobt und gesagt, dass sie gerne einmal zum Baden vorbeikommen." Das sollte machbar sein, denn sie haben noch etwa 30 Drehtage in der Region vor sich.