Der Steidinger-Hof in Tennenbronn hat seit 2018 eine Grundsanierung erhalten.

Der Steidinger-Hof ist einer der ältesten Schwarzwaldhöfe am Mittelberg in Tennenbronn. Seit 2018 wurde er weitgehend in seiner ursprünglichen Ansicht saniert.

Schramberg-Tennenbronn - Auf einem Balken über der früheren Eingangstür zum Eindachhof "Steidingers am Mittelberg" ist die Jahreszahl 1785 eingraviert. Zuletzt hatten die Geschwister Regina und Ernst Steidinger in dem in zwei Hälften aufgeteilten Hof in einfachen Verhältnissen gewohnt. Regina Grimm ist später mit ihrem Mann in ein Haus bei der evangelischen Kirche gezogen – ihr Bruder Ernst bewirtschaftete den kleinen Hof mit steilen Wiesen unterhalb des Walds und oberhalb der Straße sowie mit bis zu fünf Kühen und ein paar Schweinen. Schinken aus seiner Rauchkammer oben unter dem Dach galten bei den Nachbarn als ein ganz besonderer Leckerbissen.

