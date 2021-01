Schwarzwaldhochstraße Zufahrtsstraßen werden am Wochenende gesperrt

Parallel würden in den Ausflugsgebieten durch Polizeistreifen die bestehenden Corona-Vorschriften kontrolliert. Angesichts dieser Umstände appellieren die Landratsämter und die Kommunen weiter eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. "Meiden Sie die stark frequentierten Ausflugsziele und halten Sie sich an die geltenden Regeln", so die Behörden.