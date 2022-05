4 Eine Großkontrolle mit Schwerpunkt auf Motorradfahrer hatte das Polizeipräsidium Pforzheim am Sonntag auf der Schwarzwaldhochstraße. Wer zu schnell oder zu laut war, wurde herausgewunken. Foto: Schwark

134 Motorradfahrer hat die Polizei am Sonntag bei einer groß angelegten Kontrolle auf der B 500 herausgewunken.















Link kopiert

Freudenstadt - Bei jedem zweiten gab es etwas zu beanstanden – sie waren entweder zu schnell oder mit technischen Mängeln unterwegs. Den Zeitpunkt hatte das Polizeipräsidium Pforzheim gut getroffen. Das Frühsommerwetter brachte erwartungsgemäß viel Verkehr auf die Schwarzwaldhochstraße, darunter viele Motorradfahrer, bei denen die Panoramastrecke sehr beliebt ist.

349 Unfälle im vorigen Jahr

Allerdings gehen solche Touren nicht immer gut aus. 2021 gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim 349 Verkehrsunfälle, in die Motorradfahrer verwickelt waren, mit 86 Schwer- und 148 Leichtverletzten. Zehn Motorradfahrer kamen ums Leben. Zeil der Kontrolle sei es daher auch gewesen, die Sicherheit bei aller Freude am Hobby ins Bewusstsein zu rücken.

15 Beamte im Einsatz

Kontrollstellen war neben der B 500 die Parkbuchten Zimmerholz zwischen der Alexanderschanze und dem Abzweig Zuflucht. 15 Beamte waren dort 10 und 14.30 Uhr im Einsatz. Das Tempo der Fahrer wurde mit einer Laserpistole und mit einer automatischen Messanlage erfasst, die Vorder- und Rückseite des Motorrads ablichten kann. Wer zu stark am Gashahn gedreht hatte, wurde in die Parkbucht gewunken. Die Polizisten kontrollieren Papiere sowie Zustand und Technik der Maschinen. Dazu zählten r Reifen und Einbauten wie "DB-Killer", über die sich der "Sound" der Maschinen verändern lässt.

"Wir wollen niemanden piesacken"

"Wir wollen niemanden piesacken", so Christian Schulze, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Er fahre selbst Motorrad. "Jeder soll seinen Spaß haben. Unsere Botschaft lautet: Fahrt mit Spaß, aber mit Verstand." Es gehe darum, die "Biker" für die Gefahren ihrer Leidenschaft zu sensibilisieren. Im Schnitt seien Motorradtouren zwischen 100 und 200 Kilometer lang. Schulze rät, rechtzeitig Pausen einzulegen, um Konzentrationsfehlern vorzubeugen.

Viele Motorradfahrer hatten offenbar Verständnis für die Aktion. Domenico, seit 20 Jahren überzeugter Motorradfahrer, war mit seiner Ducati von Mahlberg zur Rundtour durch Schwarzwald gestartet. Kumpel Nicolay aus Kehl folgte mit einer Triumph. Die Kontrolle fanden sie in Ordnung. Bei ihnen hatten die Beamten jedoch auch keine Beanstandungen. Edy (66) aus Sindelfingen und Agnes waren, von Offenburg kommend, rund zehn Stundenkilometer mit ihrer Honda zu schnell. Leichtes Seufzen, aber ihre Rundfahrt wollten sie sich dadurch nicht verderben lassen.

Weitere Kontrollen folgen

"Wenn wir nur einen Unfall verhindern, hat sich unsere Großkontrolle schon gelohnt", so Schulze zum Ende der Kontrolle. Schlussbilanz der Polizei am Montag: 134 Motorrad-Lenker kontrolliert und 72 Verstöße verzeichnet. 36 Fahrer waren zu schnell, 36 Maschinen hatten technische Mängel. Das Polizeipräsidium Pforzheim kündigt weitere Kontrollen an.