Schwarzwaldhochstraße Großeinsatz an Mummelsee: Kind bricht in Eis ein

Schwarzwaldhochstraße - Zwei Kinder mussten am Sonntagmittag aus dem Mummelsee gerettet werden. Laut Polizei spielten zwei Mädchen, acht und elf Jahre alt, auf einem eingeschneiten Steg am See, als die Achtjährige ausrutschte. Sie sei auf die dünne Eisfläche gefallen und eingebrochen. Ihre Schwester sei hinterher gesprungen.