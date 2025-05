Schwarzwaldhochstraße: Gefahrenquelle Trockenheit - diese Ausflugsziele sind gesperrt

1 Unterwegs auf dem Wildnispfad am Plättig Foto: © Daniel Müller (Nationalpark Schwarzwald)

In der kommenden Woche sind die beliebten Ausflugsziele Luchs- und Wildnispfad von Montag, 12. Mai, bis Mittwoch, 14. Mai, für Verkehrssicherungsarbeiten gesperrt.









In der kommenden Woche sind die beliebten Ausflugsziele Luchs- und Wildnispfad von Montag, 12. Mai, bis Mittwoch, 14. Mai, für Verkehrssicherungsarbeiten gesperrt. „Die Buchen an beiden Pfaden bleiben aufgrund der extremen Trockenheit in den vergangenen Jahren eine Gefahrenquelle“, wird Gebietsleiter Bernd Schindler in einer Pressemitteilung des Nationalparks zitiert.