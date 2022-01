Wild Wings haben wieder frei Bietigheimer können am Freitagabend coronabedingt nicht antreten

Was für eine verrückte Woche für die Wild Wings in der DEL. Nach der Tour "Umsonst" nach Bremerhaven fällt am Freitagabend die Partie gegen Bietigheim auch aus. Und auch nach Straubing müssen die Schwenninger am Sonntag wohl nicht reisen.