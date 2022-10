1 Die Schwarzwaldbahn soll bald wieder auf ganzer Strecke im Ein-Stunden-Takt fahren. Aktuell verkehrt zwischen Hornberg und Konstanz nur alle zwei Stunden ein Zug. Foto: Adler

Auf immer mehr Streckenabschnitten der Schwarzwaldbahn verkehren Züge wieder im Ein-Stunden-Takt. Zwischen Hornberg und Konstanz ist es noch nicht so weit – doch das soll sich Mitte November ändern.















Link kopiert

St. Georgen - Stündlich ein Zug, der am St. Georgener Bahnhof abfährt – was früher normal war, gab es mittlerweile schon längere Zeit nicht mehr. Zwei-Stunden-Takt, dann Schienenersatzverkehr, dann wieder Zwei-Stunden-Takt – so sahen die vergangenen Monate auf der Strecke der Schwarzwaldbahn bei St. Georgen aus. Zuletzt war der Traum von der Rückkehr zu stündlichen Zügen Mitte September geplatzt.

Seitdem hatte sich in der Angelegenheit nichts mehr getan. Der Zwei-Stunden-Takt lief weiter – zunächst auf unbestimmte Zeit. Nun stellt die Deutsche Bahn (DB) – einmal mehr – ein Ende in Aussicht. "Voraussichtlich ab Mitte November stellt DB Regio den Fahrgästen auf der gesamten Schwarzwaldbahn wieder den gewohnten Stundentakt zur Verfügung", heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens.

Vielversprechende Ergebnisse bei Messfahrten

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt eine Sprecherin der DB, dass die ersten Ergebnisse der aktuellen Messfahrten zur erhöhten Abnutzung an den Rädern der Züge vielversprechend seien. Ein abschließendes Urteil sei zwar noch nicht möglich, dennoch peilt die Bahn den Termin Mitte November an. Auch weil dann voraussichtlich wieder mehr Züge zur Verfügung stehen, die sich aktuell noch in der Werkstatt befinden.

Angaben zur Ursache für die erhöhte Abnutzung der Räder kann die DB-Sprecherin nach wie vor nicht machen; sie sind der Grund für die anhaltenden Probleme auf der Schwarzwaldbahn – vor allem im kurvenreichen und steilen Abschnitt zwischen Hornberg und St. Georgen. Denn die Analyse der Messungen sei noch nicht komplett abgeschlossen.