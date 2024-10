Schwarzwaldbahn in Triberg

1 Die letzte Maßnahme am Seelenwald war die Erneuerung des Bahngleises. Foto: Hans-Jürgen Kommert

In den vergangenen Monaten führte die Deutsche Bahn im Triberger Seelenwald umfangreiche Hangsicherungsmaßnahmen durch. Die Bauarbeiten seien eine Herausforderung gewesen.









Spektakuläre Arbeiten führte die DB Netz AG in den vergangenen Monaten an der Schwarzwaldbahn im Bereich Seelenwald durch. Grund dafür: Am Hang Seelenwald wurden seit mehreren Jahren messtechnisch signifikante Verformungen im Trassenbereich und im Hang unterhalb der Bahnstrecke nachgewiesen.