In den späteren Abendstunden des Montags muss es am Triberger Bahnhof gerumpelt haben: „Felsabgang“ wurde gemeldet.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn entdeckten Arbeiter, die ohnehin im Bereich des Triberger Bahnhofs seit einiger Zeit Hangsicherungs- und Hangsanierungs-Maßnahmen vornehmen, abgebrochenes Gestein.

Die Schwarzwaldbahnstrecke wurde sofort nach der Meldung des Felssturzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das habe man auch so entschieden, so die Bahnsprecherin weiter, um den Fachleuten vor Ort die Möglichkeit zu geben, alles so abzusichern, dass die Oberleitung in diesem Bereich keinen Schaden nehmen kann.

Aufgrund der planmäßigen Hangsicherungsmaßnahmen im Triberger Bahnhofsbereich ist Gleis drei – also das direkt an die steile und hohe Felswand angrenzende Areal – bereits seit dem 11. Juli für den Bahnverkehr gesperrt. Auf Gleis eins und zwei hatte aber der Verkehr bislang nach wie vor ungehindert passieren können – bis eben zu der jetzt erfolgten Streckensperrung.

„Zug fällt aus“

Für etliche Menschen, die am darauffolgenden Dienstagmorgen zum Triberger Bahnhof kamen, kam diese Sperrung wiederum ziemlich überraschend. Viele fragten sich verwundert, was hier los war. Wer zum Beispiel gegen 7 Uhr die Störungskarte der DB Regio Baden-Württemberg aufrief, entdeckte den Vermerk, dass die Strecke gesperrt sei, als Grund war hier „Unwetter“ angegeben. In den aktuellen Verkehrsmeldungen auf www.bahn.de war wiederum von „witterungsbedingten Beeinträchtigungen“ die Rede, die zu der Streckensperrung führten.

Am Bahnsteig gab es die Durchsage und in der Bahnapp DB Navigator die gleichlautende Info, dass der Zug, auf den man gerade warte, „heute ausfällt“, verbunden mit dem Zusatz „wegen Streckensperrung“.

Der Aufgang zum Bahnsteig der Gleise zwei und drei am Triberger Bahnhof ist abgesperrt. Foto: Daniela Schneider

Weitere Informationen erhielt man vor Ort zunächst nicht, nur langsam sickerte durch, dass die Sperrung wohl länger anhalten werde, manche Züge ganz ausfallen und zumindest teilweise Schienenersatzverkehr eingerichtet werde.

Das wurde dann über die Bahnapp einige Zeit später auch so bestätigt, ebenso wie über die Laufbandanzeigen an den Gleisen, die zu dem Zeitpunkt alle drei noch frei zugänglich waren. Erst später wurden der Bahnsteig zu Gleis zwei und drei dann mit Flatterband abgesperrt.

Ersatzverkehr eingerichtet

Zwischen Hausach und St. Georgen wurde der Schienenersatzverkehr bereitgestellt. Züge aus Richtung Offenburg enden in Hausach, aus Richtung Konstanz enden die Züge in St. Georgen. Der Ersatzverkehr wurde laut DB Regio mit vier Bussen zwischen Hausach und St. Georgen aufgenommen.

Zwischen Hausach und Hornberg gibt es derweil noch Bahnverkehr, hier fahren die Züge der SWEG weiter.

Wie lange der Schienenersatzverkehr nun bestehen wird, ist noch offen. Laufe alles planmäßig, gehe man davon aus, dass die Züge ab Samstag, 2. Juli, wieder durchgehend fahren können, wagte die Bahnsprecherin eine vorsichtige Prognose.

Der Bereich direkt an einem Teil des Bahnsteigs ist schon seit einiger Zeit mit Holzschutzwänden abgesichert, weil es hier Hangsicherungsmaßnahmen gibt. Foto: Daniela Schneider

Der „Felsabgang“ ereignete sich nur wenige Tage nach dem tragischen Zugunglück von Riedlingen, das nach Angaben der Polizei durch Starkregen und einen damit zusammenhängenden Erdrutsch ausgelöst wurde. Im Triberger Fall wurde aber glücklicherweise kein fahrender Zug beeinträchtigt. Die Bahnsprecherin betonte hierzu explizit im Gespräch mit der Redaktion: „Es war keinerlei Zug betroffen.“