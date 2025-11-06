Schwarzwaldbahn dicht: Sperrung zwischen Villingen und Donaueschingen – das müssen Reisende jetzt wissen

Schon über das Wochenende und dann ab dem 14. November ist die Schwarzwaldbahn zwischen Villingen und Donaueschingen gesperrt. Wie Reisende jetzt ans Ziel kommen.

Schlechte Nachrichten für Bahnreisende: Abermals kommt es auf der Schwarzwaldbahn zwischen Villingen und Donaueschingen zu Zugausfällen. Bereits im Herbst war die Verbindung, teilweise gleichzeitig mit der Gäubahn, dicht. Grund sind gleich zwei Maßnahmen auf der Strecke. Zum einen stehen laut Bahn kurzfristige Bauarbeiten an, die bereits ab Freitag für Behinderungen sorgen. Anschließend gibt es eine mehrwöchige Sperrung. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten für Reisende.

Warum gibt es aktuell Einschränkungen?

Wegen kurzfristiger Weichenbauarbeiten im Bereich Donaueschingen kommt es von Freitag, 7. November, 21 Uhr, bis Montag, 10. November, 6 Uhr, zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Welche Linien sind betroffen und wie fahren sie?

S 1 / S 10: Züge zwischen Hüfingen–Donaueschingen und Villingen fallen aus; Ersatzbusse verkehren.

RE 55: Züge zwischen Donaueschingen und Tuttlingen entfallen täglich von 8 bis 19.30 Uhr; Ersatzbusse fahren zusätzlich von und nach Villingen in den Nachtstunden (22–7.50 Uhr).

RE 2: nicht betroffen; fährt zwischen 8 und 19.30 Uhr zusätzlich in Geisingen.

Wo halten die Ersatzbusse?

Haltestellen: Bahnhof Hüfingen, Donaueschingen-Allmendshofen (Friedrich-Ebert-Straße), Donaueschingen Bussteig A1.

Und was passiert danach?

Nach Abschluss der kurzfristigen Arbeiten beginnt die zweite Bauphase der großen Instandhaltungsarbeiten auf der Schwarzwaldbahn. Diese dauert von Freitag, 14. November, 22 Uhr, bis Samstag, 13. Dezember 2025, 1 Uhr.

Warum wird dann gebaut?

Die Bahn erneuert zwischen Villingen und Donaueschingen rund elf Kilometer Gleis, zehn Weichen, 17 500 Schwellen und etwa 28 000 Tonnen Schotter, um die Strecke fit für die Zukunft zu machen.

Welche Linien sind in dieser Zeit betroffen?

Alle Züge zwischen Villingen und Donaueschingen – also RE 2, RB 42, RE 55 und S10 – sind von der Sperrung betroffen.

Wie fahren die Züge der Linie RE 2 (Karlsruhe–Konstanz)?

Die Züge verkehren stündlich zwischen Karlsruhe und Villingen sowie zwischen Donaueschingen und Singen. Zwischen Villingen und Engen fahren Expressbusse. Zwischen Singen und Konstanz sollen Reisende auf die Linien SBB S6 oder S62 ausweichen.

Was gilt für die Linie RB 42 (Villingen–Donaueschingen–Bräunlingen)?

Hier fahren ausschließlich Busse, die an allen Bahnhöfen halten.

Wie sieht es auf der Linie RE 55 (Villingen–Donaueschingen–Ulm) aus?

Die Züge verkehren zwischen Ulm und Immendingen regulär. Zwischen Immendingen und Donaueschingen sollen Reisende die Linie RE 2 und die Ersatzbusse zwischen Donaueschingen und Villingen nutzen. Im Schülerverkehr entfällt der Zug ab Triberg und wird durch einen Bus ersetzt.

Und was ist mit der Breisgau-S-Bahn S10?

Die S10 fährt zwischen Donaueschingen und Freiburg Hauptbahnhof regulär. Zusätzlich hält sie in Donaueschingen-Allmendshofen.

Wo fahren die Ersatzbusse in der Bauphase ab?

In Villingen starten alle Busse am Busbahnhof, Bussteig F. In Donaueschingen fahren die Expressbusse (RE 2) und die Busse nach Bräunlingen (RB 42) von Bussteig A1, die Busse nach Villingen (RB 42) von Bussteig B1.

Dürfen Fahrräder in den Ersatzbussen mitgenommen werden?

Nein, aus Platzgründen ist die Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich.

Was sollten Reisende insgesamt beachten?

Die Fahrzeiten verlängern sich durch den Ersatzverkehr. Die Bahn empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen und vor Fahrtantritt den aktuellen Fahrplan auf bahn.de oder in der App DB Navigator zu prüfen.