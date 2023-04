Die Deutsche Bahn ist derzeit dabei, die Gleise auf der Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Villingen zu erneuern. Darüber informiert sie in einem Brief an alle Haushalte – der kommt aber mit deutlicher Verspätung an.

Nicht wenige Menschen in Villingen-Schwenningen und Umgebung dürften sich die Augen gerieben haben, als sie dieser Tage in ihre Briefkästen geschaut haben.

„Informationen zu Gleisbauarbeiten“ heißt es auf der Vorderseite. Und: „Für eine starke Schiene und mehr grüne Mobilität erneuern wir tausende Kilometer Gleis.“ Die Deutsche Bahn informiert damit über die derzeitigen Arbeiten auf der Schwarzwaldbahn zwischen Villingen und St. Georgen.

Nur: Diese Maßnahme hat bereits vor rund zehn Tagen begonnen. Das wird auch in dem Brief ersichtlich, bei dem davon gesprochen wird, dass die Arbeiten „zwischen dem 17. April und 11. Mai 2023“ stattfinden. Die Information kommt deshalb mit reichlich Verspätung an – wenn man böse wäre, könnte man sagen: Die Bahn bleibt sich ihrer Linie treu.

Verspätungsträchtige Symbiose

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Bahn eine verspätungsträchtige Symbiose eingegangen ist, weil sie sich dazu entschieden hat, die Information mit der Deutschen Post zu verschicken. Wer letztlich für die verspätete Information „an sämtliche Haushalte, die von unseren Bauarbeiten betroffen sind“ schuld ist, lässt sich nicht verifizieren.

In dem Brief wird über die Arbeiten ab dem 17. April informiert – die Sendung landet teilweise aber rund zehn Tage nach Beginn der Baustelle in den Briefkästen. Foto: Marc Eich

Nichtsdestotrotz: Auf der Strecke zwischen Villingen und St. Georgen wird tatsächlich Vollgas gegeben bei den Arbeiten. 5,5 Kilometer Gleise, rund 9000 Schwellen und 13 000 Tonnen Schotter werden erneuert. Wie die Bahn erklärt, wird der Schotter größtenteils vor Ort mit einer Bettungsreinigungsmaschine im Fließbandverfahren gereinigt, recycelt und mit Neuschotter ergänzt. Auch der Gleisumbau erfolge mit einer Großmaschine im Fließbandverfahren. Nur so dürfte diese große Maßnahme innerhalb von weniger als vier Wochen zu bewältigen sein.

Zwei Bahnübergänge im Groppertal dicht

Dazu sind aber auch Nachtarbeiten notwendig, wie in dem Infobrief deutlich gemacht wird. Man werde jedoch die Belästigungen „auf ein Minimum“ reduzieren. Zudem seien Bahnübergangssperrungen nicht zu vermeiden, diese erhalten nach Angaben der Deutschen Bahn teilweise „eine Frischekur“.

Die Sperrung des Bahnübergangs im Groppertal verhindert die Durchfahrt von Villingen in Richtung Stockburg und Stockwald sowie zur B 33 bei Peterzell. Foto: Marc Eich

Betroffen sind davon zwei Bahnübergänge im Groppertal – jener, am Steinbruch in Richtung Mooslochweg beziehungsweise Gründle und kurz vor der Abfahrt in Richtung Stockwald. Von Villingen aus ist die Durchfahrt nach Stockburg und zur B 33 bei Peterzell also nicht möglich.