1 Plötzlich zieht er das Pfefferspray hervor – eine ganz normale Fahrkartenkontrolle in der Schwarzwaldbahn eskaliert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Es geschah im Juni 2023: Fahrkartenkontrolle in der Schwarzwaldbahn, und ein 26-Jähriger rastet aus. Jetzt steht er vor Gericht.









Das Schöffengericht am Amtsgericht Villingen hatte sich am Donnerstagvormittag mit einem Angriff auf einen Bahnkontrolleur zu befassen, der sich bereits Ende Juni 2023 in der Schwarzwaldbahn im Bereich von St. Georgen ereignet hatte.