Schwarzwald/Zollern: Ein Schiedsrichter zieht Rot

1 Beim Spiel in Trossingen ging es „farbenprächtig“ zu. Foto: Symbolbild Jürgen Schleeh

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Staffel 1 zwischen der SpVgg Trossingen und dem VfL Mühlheim kam es zu einer regelrechte Kartenflut. Der Schiedsrichter zückte insgesamt 13 Gelbe und vier Gelb-Rote Karten.









Für die vier Clubs aus dem Landkreis Tuttlingen läuft es in der Bezirksliga-Saison weiterhin ergebnistechnisch wie am Schnürchen. In der Staffel 1 ist die SpVgg 06 Trossingen in sieben Partien ebenso ungeschlagen (17 Punkte) wie Verfolger VfL Mühlheim (17). In Staffel 2 dominiert der SV Bubsheim (19) und der SV Wurmlingen (16) ist als Dritter die Überraschungself. Zusammen bereits 107 Treffer.