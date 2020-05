Schwarzwald Worauf Wanderer trotz Corona-Lockerungen achten sollten

schwarzwaelder-bote.de hat die Grinde-Hütte über dem Mummelsee vor der Wiedereröffnung besucht:

Wanderer sollten Hotspots meiden

Grundsätzlich gilt jedoch auch beim Wandern: der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. "Wo es unter normalen Bedingungen bei schönem Wetter voll ist - ob Mummelsee oder Feldberg -, wird es in diesem Sommer eher noch voller", sagt Seyl. Ein Ausweichen könnte dann zu einer Herausforderung werden. Ein einheitliches Konzept für solche Situationen gebe es allerdings nicht, so Seyl. Er appelliert an die Wanderer, bekannte Routen zu vermeiden. "Die Wutachschlucht zum Beispiel würde ich persönlich in diesem Sommer meiden", rät er.

Vor allem auf Aussichtsplattformen oder in Türmen mit schmalen Wendeltreppen sowie an Hotspots ist der Mindestabstand nicht immer einzuhalten. Diese Ziele sind teilweise bereits gesperrt oder könnten noch geschlossen werden. Das entscheiden jedoch die Behörden oder Betreiber der Türme. "Oder es wird Zugangsbeschränkungen geben, etwa was die Zahl von Besuchern auf dem Baumwipfelpfad oder der Hängebrücke in Bad Wildbad oder in anderen eintrittspflichtige Attraktionen anbelangt", sagt Weiler von Schwarzwald Tourismus.

Doch nicht immer lässt sich der Zugang kontrollieren, regeln oder absperren. Schwierig wird es vor allem auf besonders schmalen Waldpfaden. "Wir beobachten schon bisher einen rücksichtsvollen Umgang der Wanderer untereinander", erzählt Weiler. "An engen Steigen und Pfaden nutzen sie in der Regel etwas breitere Stellen, um andere Wanderer passieren zu lassen." Kritisch werde es bei der Begegnung zwischen Mountainbikern und Wanderern. "Wir appellieren an die Toleranz aller Waldbenutzer. Wanderer sollten Mountainbiker passieren lassen, die Biker sollten im Begegnungsverkehr anhalten und Wanderer ihren Weg ungehindert nutzen lassen."

Auch wenn durch die Corona-Verordnung einige Reiseziele nicht im vollen Ausmaß genutzt werden können, muss auf das Wandern nicht verzichtet werden. "Angesichts der Vielfalt von fast 24.000 Kilometern ausgeschilderter Wanderwege dürfte es aber mit Ausnahme weniger Aussichtspunkte kaum zu Situationen kommen, in denen sich das Abstandsgebot nicht einhalten lässt", betont Weiler.