Schwarzwald Ist vermisste Wanderin noch am Leben?

Es sieht nicht gut aus: Seit einer Woche fehlt von der 26-jährigen Scarlett S. aus NRW jede Spur. Die junge Frau war im Schwarzwald wandern. Allein, mit Zelt und Rucksack. Auf dem 120 Kilometer langen Schluchtensteig, an dessen Ausgangspunkt in Stühlingen (Landkreis Waldshut) nahe der Grenze zur Schweiz ihr Auto aufgefunden wurde. Eine groß angelegte Suche blieb erfolglos und wurde schließlich eingestellt. Derzeit gehe man einzelnen Hinweisen nach, so Polizeisprecher Mathias Albicker in Waldshut-Tiengen.