Der Schwarzwald und die Schwäbische Alb haben nicht nur wunderschöne Landschaften und eine starke Wirtschaft vorzuweisen – sie haben auch Persönlichkeiten hervorgebracht, die heute national oder sogar international bekannt sind. Das sind zehn prominente Personen, die in der Region geboren sind.

Aus dem Schwarzwald und von der Schwäbischen Alb stammen einige Prominente, von denen man es gar nicht gedacht hätte.

Wir stellen zehn berühmte Personen vor, die ihre Wurzeln in der Region haben.

Lesen Sie auch

Trainer-Legende Jürgen Klopp aus Glatten

Jürgen Klopps Heimat liegt im Kreis Freudenstadt. Foto: Jan Woitas/dpa

Die Heimat der Fußballtrainer-Legende Jürgen Klopp ist die Gemeinde Glatten im Kreis Freudenstadt. Hier begann auch seine Fußball-Karriere: Von 1972 bis 1983 jagte er den Bällen in den Jugendmannschaften des dortigen Sportvereins nach.

Fast zehn Jahre lang war „Kloppo“ Cheftrainer des FC Liverpool und gewann mit dem Verein acht Titel. Seit Januar 2025 ist er als Global Head of Soccer für Red Bull tätig.

Weltcup-Siegerin Nathalie Armbruster aus Kniebis

Die 19-Jährige Freudenstädterin Nathalie Armbruster wurde 2025 erste Deutsche Gesamtweltcup-Siegerin. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Diese Freudenstädterin hat mit gerade mal 19 Jahre Geschichte geschrieben: Nathalie Armbruster wurde in diesem Jahr als erste Deutsche Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Kniebis im Kreis Freudenstadt. Armbruster absolviert in diesem Jahr ihr Abitur am Freudenstädter Kepler-Gymnasium, bevor sie den Blick Richtung Olympia richtet.

Influencerin und Model Millane Friesen aus Schwenningen

Millane Friesen ist in Schwenningen aufgewachsen. Foto: Millane

Sie hat 1,5 Millonen Follower auf Instagram, auf TikTok sind es sogar mehr als sieben Millionen: Millane Friesen erreicht mit ihren Videos auf Social Media Menschen aus der ganzen Welt.

Was die wenigsten über die Influencerin wissen: Sie ist in Villingen-Schwenningen aufgewachsen. Erst im April hat die 22-Jährige in einem Video auf TikTok ihre Verlobung bekannt gegeben.

Frankreichs Heldin Gisèle Pelicot aus Villingen

Die Französin Gisèle Pelicot erblickte 1952 in Villingen das Licht der Welt. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Sie gilt derzeit als die wohl größte Heldin Frankreichs: Gisèle Pelicot. Jene Frau, die von ihrem Ex-Mann über zehn Jahre hinweg regelmäßig betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten wurde.

Die Französin soll im Jahr 1952 im Schwarzwald geboren worden sein. Ihr Vater sei nach dem Zweiten Weltkrieg in Villingen in der Besatzungszone stationiert gewesen, als Gisèle das Licht der Welt erblickte.

Schriftsteller Hermann Hesse aus Calw

Hermann Hesse ist 1877 in Calw geboren. Foto: dpa

Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 als Sohn eines Missionars in der schwäbischen Kleinstadt Calw geboren. Er ist bis heute der weltweit meistgelesene deutschsprachige Autor des 20. Jahrhunderts.

Seine Heimatstadt lockt zahlreiche Gäste aus allen Teilen der Welt an, die sich in Calw auf Spurensuche nach Hesse begeben.

Fußball-Star Joshua Kimmich aus Bösingen

Joshua Kimmich hat seine Wurzeln in Bisingen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Fußballstar Joshua Kimmich stammt aus der 3400-Einwohner-Gemeinde Bösingen im Kreis Rottweil. Er spielte dort in den ersten Fußballjahren im Verein, seine Familie lebt auch heute noch in Bösingen.

Acht Deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und der Gewinn der Champions League 2020 mit dem FC Bayern: Inzwischen ist der 30-Jährige längst auf der großen Fußballbühne zu Hause. Heute lebt Kimmich mit seiner Ehefrau Lina und den gemeinsamen vier Kindern in München.

Fernsehmoderatorin Lola Weippert aus Rottweil

Die Moderatorin Lola Weippert stammt aus Rottweil. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Moderatorin Lola Weippert hat ihre Wurzeln in Rottweil. Hier wurde sie als Eleonore Lola Naomi Weippert am 30. März 1996 geboren. Sie besuchte die Waldorfschule und absolvierte mit 17 Jahren das Abitur am Leibniz-Gymnasium, bevor sie dann ihre Karriere beim damaligen Radio Neckarburg Rock und Pop startete.

Heute moderiert sie Fernsehsendungen, setzte sich als Influencerin gegen häusliche Gewalt ein, engagiert sich im sozialen Bereich und versteht sich als Botschafterin für die Krankheit Endometriose.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Spaichingen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in Spaichingen geboren und auf dem Heuberg aufgewachsen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Seit 2011 ist er Ministerpräsident von Baden-Würrtemberg: Winfried Kretschmann wurde 1949 in Spaichingen geboren. Aufgewachsen ist er in einem katholischen Elternhaus in der Gemeinde Egesheim auf dem Heuberg.

Sein Abitur absolvierte Kretschmann in Sigmaringen. Heute wohnt der Ministerpräsident in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Promi-Brüder Giovanni und Stefano Zarrella aus Hechingen

Die Brüder Stefano (links) und Giovanni Zarrella stammen aus Hechingen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die wohl bekanntesten Brüder aus Hechingen sind Giovanni und Stefano Zarrella. Die Geschwister wuchsen in der Zollernstadt auf, wo ihre Eltern ein italienisches Restaurant betrieben. Giovanni wurde 2001 als Sänger der Band Bro’Sis bekannt und hat seit 2021 seine eigene Show im ZDF.

Sein kleiner Bruder Stefano startete seine Karriere mit Rezept-Videos über Social Media: Heute hat der sympathische Hechinger mehr als zwei Millionen Follower auf Instagram und mehrere Kochbücher veröffentlicht.