Bei der Mönchhof-Sägemühle in Vesperweiler gibt es immer viel zu sehen.

Schwierige Corona-Monate hat auch die Mönchhof-Sägemühle hinter sich. Das Mühlrad drehte sich zwar, doch die als "lebendiges Museum" bekannte Einrichtung zeigte sich ohne Publikumsverkehr ziemlich leblos. Jetzt geht das Team wieder an den Start.

Waldachtal-Cresbach - "Es hat uns arg getroffen", berichtet Mühlen-Wirt Uwe Schittenhelm, der bisher immer organisatorisch gefordert war, Reisebusse und Firmengruppen zu empfangen und kulturelle Veranstaltungen zu gestalten. Kurz: Ein Jahreslauf voller Publikumsaktionen – und dann die Corona-Bremse.

Jetzt freut sich das Mühlenteam aber auf Sommergäste, für die ein Programm zusammengestellt wurde. Es wird im Außenbereich bewirtet, und die Mühlenstube, in der ebenfalls Bewirtung stattfindet, wird gut belüftet. "Wir können den Raum vorne und hinten aufmachen", schildert Schittenhelm.

Es gibt also reichlich Frischluft rund ums historische Sägegatter, wo die Bewirtung jetzt auch samstags stattfindet. Wie gewohnt ist die Mühle jeden donnerstags ab 18 Uhr geöffnet. Dann gibt es die gewohnte Vesperauswahl und die nicht nur bei Mühlenfans beliebte Stimmung. Gut ankommen dürfte, dass die Mühle jetzt auch am Samstagabend zur Bewirtung öffnet.

Jeden Samstag Bewirtung

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag bereits ab 12 Uhr Bewirtung im Mühlenraum und danach ab 14 Uhr die Besichtigungstour. Wem es also besonders gut gefällt, der kann noch einige Stündchen danach gemütlich verweilen.

Auch die Tourismussparten mit Gruppenbesuchen, Reisebussen aber auch einzelnen Familien, die im Schwarzwald Urlaub machen, will das Mühleteam wieder ankurbeln. Dazu bietet es neben der Bewirtung in der Mühle auch einen Erlebnisnachmittag: dienstags oder mittwochs führt der Förster durch Wald und Flur. Er zeigt den Gästen die Entwicklung vom Baumsamen bis zum fertigen Baumriesen, das Fällen des Baumes und das anschließende Sägen zu Brettern mit dem alten Sägegatter in der Mönchhof-Sägemühle.

Für Touristen und Einheimische gleichermaßen attraktiv soll der Auftritt des Kindertheaters Berenike Felger aus Straubenhardt sein. Das Theater gastiert am Samstag, 24. Juli, im Rahmen des "Kultursommers" (eines Programms der Region Nordschwarzwald mit zahlreichen Veranstaltungen) in der Mühle. Die Clownin Camilla geht ab 16 Uhr unter dem Motto "Ich bin Ich" der Frage nach "Wer bin Ich?". Sie will kleine sowie große Gäste mit spritzigen, frechen und authentischen Sprüchen in ihren Bann ziehen. Der Eintritt ist frei.

Aus dem traditionellen bundesweiten Mühlentag an Pfingsten wurde dieses Jahr nichts. Immerhin, er wurde verschoben auf Sonntag, 12. September, den "Tag des offenen Denkmals", an dem die Mühle bisher auch immer teilgenommen hat. Ab 11 Uhr ist die Anlage an diesem Tag geöffnet, es gibt Bewirtung und ab 14 Uhr eine Führung.

Ein gesellschaftspolitisches Thema rundet das Programm ab: Am Samstag, 18. September, dem Energiewendetag, ist die Mühle ab 12 Uhr geöffnet, es gibt außer Bewirtung eine Führung ab 14 Uhr. Die Teilnahme am Energiewendetag hat folgende Bewandtnis: Die Mühle produziert mit ihrem Wasserrad rund um die Uhr umweltfreundlichen Strom.