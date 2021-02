Schwarzwald-Tatort SWR-Kommissare ermitteln wieder

Die beiden Freiburger Ermittler Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) bearbeiten einen Tötungsfall, in den eine Frau verwickelt ist, die gerade erst nach einer Haft wegen Totschlags wieder auf freien Fuß gekommen ist. Das Opfer: ein ehemaliger Polizeibeamter, der offenbar mehrfach versucht hat, mit der Verdächtigen in Kontakt zu treten. Die Rolle der verdächtigen Sara Manzer spielt die in Freiburg geborene Schauspielerin Johanna Wokalek ("Die Päpstin", "Anleitung zum Unglücklichsein").

Komparsen vermitteln normales Stadtbild