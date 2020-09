Schwarzwald-Tatort Schludrige Ermittler und bizarre Verdächtige

Seit Ende des vergangenen Jahres ist die erweiterte Untersuchung auf DNA-Merkmale in Deutschland erlaubt, in dem Krimi allerdings noch nicht. Die Ermittler können die DNA-Sequenz also vorerst nicht auf Merkmale wie Alter, Haut- und Augenfarbe untersuchen lassen, um den Verdächtigen einzugrenzen. Sie nutzen die Erkenntnisse aber dennoch auf unerlaubte Weise, ohne Abnicken der Chefin.

Ein Verdächtiger ist Polizist

Bei einer groß angelegten Untersuchung in der Region verweigern sich fast 90 Männer einer DNA-Abgabe. Mit den konkreten aber unerlaubten Angaben zum Tätertyp (blaue Augen) schließen sie nach und nach DNA-Test-Verweigerer aus. Auf dem Boden breiten die beiden Ermittler sämtliche Fotos der sich sträubenden Männer aus. Hier fragt man sich: Wie sind sie an die Fotos gekommen? Oftmals ähnelt sich der Bildhintergrund. Haben die Männer in einem Studio Passbilder machen lassen?

Tobler und Berg stoßen auf drei Verdächtige. Der eine ist Polizist (Marek Harloff), er wirkt zugleich ein bisschen wie ein Mann in der Midlife-Crisis, der auf Bali zum Yoga-Lehrer ausgebildet wird. Der zweite Verdächtige ist Friseur (Roman Knizka) mit Palmen-Hemden und einer Vorliebe fürs Keyboardspielen. Der dritte ist ein chronisch überforderter Vater (Fabian Busch), der sich mit der Tochter im eigenen Haus vor dem Jugendamt verbarrikadiert.

Frau möchte nicht als Opfer gesehen werden

Die vergewaltigte Frau wirkt nach außen hin fast immer gefasst, sie möchte nicht als Opfer gesehen werden. Auf den ersten Blick widmet sich der "Tatort" dieser Frau, doch der Fokus wechselt mehr auf die Folgen für die drei Verdächtigen. Leider erfährt man so aber auch recht wenig über die Frau.

Die zum Teil unbeholfen wirkenden und von ihren Gefühlen getriebenen Kommissare könnten so manchen Krimiserien-Fan zur Weißglut bringen, weil auch schludrig gearbeitet wird. Ein Verweigerer des DNA-Tests bekommt ein Test-Kit einfach in die Hand gedrückt; könnte den Test theoretisch verfälschen. Einmal fragt Kripo-Chefin Harms: "Was ist eigentlich los mit Ihnen?" - als die Ermittler erst verspätet einem Hinweis nachgehen, der auf ihrem Bürotisch in Form eines USB-Sticks lag.

Die Kommissarin gefährdet die Ermittlungen auch, indem sie der Bekannten eines Hauptverdächtigen wichtige Informationen gibt. Insgesamt hat der "Tatort: Rebland" einen vielversprechenden Start, aber unrealistische Zufälle und bizarre Charaktere bremsen den Krimi zugleich aus.