Schwarzwald Musikfestival: Starker Auftakt in Schramberg mit Chanda Rule und Jazz

Jazz, Gospel und Charme: Beim Auftakt des Schwarzwald Musikfestivals 2026 zieht Chanda Rule das Publikum in ihren Bann.

„Ich habe schon so viele Konzerte erlebt. Jetzt brauche ich nur noch solche, die man nicht vergisst“, sagte Mark Mast, künstlerischer Leiter des Schwarzwald Musikfestivals, zu Beginn des Konzertabends auf Gut Berneck. Diesen Wunsch zu erfüllen, war für die Protagonisten des Abends, Chanda Rule und Benjamin Schatz, ein Leichtes. Die Sängerin aus Chicago und der Musiker aus dem Schwarzwald verzauberten ihr Publikum von der ersten Minute an bei „Best of Jazz“ der Saison 2026.

Leichtigkeit Der erste Song stammte aus der Feder des Ehemannes von Chanda Rule. Er erzählte von einem Herzen auf Reisen – und genau dieses fand an diesem Abend seinen Weg nach Schramberg, direkt ins Publikum. Die Professorin für Popgesang, studierte Theologin, Mutter, Autorin und Podcast-Moderatorin begeisterte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme, Bühnenpräsenz und einer spürbaren Leichtigkeit.

Wie bei Konzerten des Schwarzwald Musikfestivals üblich, reisten die Gäste aus der ganzen Region und darüber hinaus an. Foto: Zeger

Bekannte Songs wie „Night and Day“ und „It’s Up To You“ wechselten sich mit Gospelstücken ab, darunter auch Titel aus dem Repertoire von Louis Armstrong. Mit viel Charme suchte Chanda Rule immer wieder den direkten Kontakt zum Publikum, improvisierte kurzerhand einen „Black Forest-Auerhuhn“-Song und ließ sich augenzwinkernd erklären, was es mit diesem Vogel auf sich hat.

Einfühlsamer Begleiter

An ihrer Seite erwies sich Benjamin Schatz als ebenso einfühlsamer wie vielseitiger musikalischer Partner: Mit feinem Gespür für Dynamik gab er der Stimme Raum zur Entfaltung .

Hingabe pur Foto: Zeger

Nachdem der begeisterte Applaus für den ersten Konzertteil abgeklungen war, zeichnete Mark Mast die Sängerin mit dem „Solistenpreis des Schwarzwald Musikfestivals by Junghans“ aus und würdigte sie als „Master of Smooth“. Zur Auszeichnung gehörte neben einer Urkunde auch eine Junghans-Uhr. Geschäftsführer und Gastgeber Hannes Steim überreichte sie persönlich. Chanda Rule legte sie sofort an, strahlte und kommentierte begeistert: „I love it.“

Zum Rahmenprogramm des Abends zählte eine Führung durch Gut Berneck sowie ein Flying Buffet. Und worüber unterhielten sich die Gäste an den Stehtischen? Natürlich über die charismatische Sängerin – und über ein Konzert, das ganz sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird – auch Mark Mast.