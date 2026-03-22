Schwarzwald Musikfestival: Starker Auftakt in Schramberg mit Chanda Rule und Jazz

Jazz, Gospel und Charme: Beim Auftakt des Schwarzwald Musikfestivals 2026 zieht Chanda Rule das Publikum in ihren Bann.
„Ich habe schon so viele Konzerte erlebt. Jetzt brauche ich nur noch solche, die man nicht vergisst“, sagte Mark Mast, künstlerischer Leiter des Schwarzwald Musikfestivals, zu Beginn des Konzertabends auf Gut Berneck. Diesen Wunsch zu erfüllen, war für die Protagonisten des Abends, Chanda Rule und Benjamin Schatz, ein Leichtes. Die Sängerin aus Chicago und der Musiker aus dem Schwarzwald verzauberten ihr Publikum von der ersten Minute an bei „Best of Jazz“ der Saison 2026.