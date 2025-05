„Spark“ spielt in Freudenstadt eine echte Weltpremiere

1 Mark Mast (rechts) führte als Dirigent durch den Abend. Foto: Schnidrig Das Schwarzwald Musik Festival hat die Saison 2025 mit „Spark – Die klassische Band“ eröffnet. Die Gruppe spielte die Carmina Burana in einer ungewohnten neuen Version.







Ein Feuerwerk wurde in der Ankündigung versprochen, und ein Feuerwerk wurde am Freitagabend in der Stadtkirche Freudenstadt geboten. Schon lange vor dem Schlussapplaus gab es stehende Ovationen und Begeisterungsrufe, die Kirche bebte.