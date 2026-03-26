Schwarzwald Musikfestival: Spannende Konzerte an gleich 16 Spielorten

Vielseitig und brillant: Das Programm des 28. Schwarzwald Musikfestivals vom 8. bis 25. Mai zeigt auch Mut zum Experiment.

Das wird ein wohlklingender Frühsommer im Schwarzwald werden. Im gastlichen Ambiente des Hotels Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal präsentierte die Schwarzwald Musikfestival gGmbH ihr Programm für das 28. Festival vom 8. bis 25. Mai an 16 Spielorten des Schwarzwalds – erstmals auch im Kloster Heiligenbronn bei Schramberg. Das Angebot überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Brillanz. Intendant Mark Mast: „Da ist für jeden etwas dabei.“

In der Tat: Das Programmangebot von Musikveranstaltungen mit hochrangigen Künstlern verspricht spannende Konzerterlebnisse mit Klassik und Jazz, Pop, Chormusik und Crossover mit bekannten Solisten und erfahrenen Coverbands. Und dazu Mut zum Experiment.

Schon jetzt können alle Konzerte gebucht werden. Der Kartenvorverkauf ist Ende November vergangenen Jahres vielversprechend angelaufen.

Vier Sonderkonzerte

Das eigentliche Festival-Programm rahmen vier Sonderkonzerte ein, zu denen ein Jubiläumskonzert der Freudenstädter Firma Oest am 26. Juni zählt. Zwei gut besuchte Veranstaltungen haben schon stattgefunden. Die Schirmherrschaft über das Festivaljahr 2026 hat CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel übernommen.

„Ich freue mich schon jetzt auf die Proben“, verrät Intendant Mast. Er wird wieder die drei Eröffnungskonzerte dirigieren: am 8. Mai in der Stadtkirche Freudenstadt, am 9. Mai in der Stadtkirche Schiltach und am 10. Mai in der Trinkhalle in Bad Wildbad. Auf dem Programm stehen Vivaldi und Piazzolla, die abwechselnd gespielt werden vom Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie mit Tassilo Probst an der Violine und Robeat als Solist. Robeat, Festivalgästen wohl bekannt, ist laut Mast ein „genialer Mundakrobat und Klangkünstler“, der in einer wohl einmaligen Besetzung die Klassiker mit lautmalerischen Einschüben begleiten wird.

Preisträgerkonzert zum Abschluss

Weitere Konzerte in der Region sind am 11. Mai in Oberndorf im ehemaligen Augustinerkloster, am 13. und 18. Mai in Schramberg, am 19. Mai in der Münsterkirche in Klosterreichenbach, am 20. Mai in der Sparkasse in Freudenstadt, am 21. Mai in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn, am 22. Mai in der Homag-Produktionshalle in Schopfloch und schließlich als Schlusspunkt das Preisträgerkonzert mit dem Alinde Quartett am 25. Mai in der Christuskirche in Baiersbronn-Mitteltal.

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Das Programm gibt es als Flyer in 180 000-facher Auflage, als ausführliches Programmbuch mit vielen Informationen über Künstler und Spielorte sowie im Internet.

Gesellschafterversammlung tagt mit neuen Mitgliedern

Der Verwaltungsrat segnete in seiner Sitzung in Mitteltal den 17. positiv abschließenden Bericht eines Festivaljahrs ab und erteilte unter dem Vorsitz von Julian Osswald (Freudenstadt) Entlastung. Ebenso die anschließend tagende Gesellschafterversammlung, darunter erstmals Andreas Junt, Landrat im Kreis Freudenstadt, sowie die Bürgermeister Thomas Haas aus Schiltach und Marco Gauger aus Bad Wildbad, früher Pressesprecher bei der Stadtverwaltung Freudenstadt.

Weitere Informationen: www.schwarzwald-musikfestival.de