Schwarzwald Musikfestival: Spannende Konzerte an gleich 16 Spielorten

Vielseitig und brillant: Das Programm des 28. Schwarzwald Musikfestivals vom 8. bis 25. Mai zeigt auch Mut zum Experiment.
Das wird ein wohlklingender Frühsommer im Schwarzwald werden. Im gastlichen Ambiente des Hotels Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal präsentierte die Schwarzwald Musikfestival gGmbH ihr Programm für das 28. Festival vom 8. bis 25. Mai an 16 Spielorten des Schwarzwalds – erstmals auch im Kloster Heiligenbronn bei Schramberg. Das Angebot überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Brillanz. Intendant Mark Mast: „Da ist für jeden etwas dabei.“