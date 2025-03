Das Schwarzwald-Musikfestival verleiht den Solistenpreis 2024 bei einem Auftaktkonzert in der Autosammlung Steim in Schramberg.

Erstmals findet die Verleihung des Solistenpreises beim Schwarzwald Musikfestival in der Autosammlung Steim in Schramberg statt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Uhrenfabrik Junghans Konzertpate ist.

Zur Verleihung wird am Freitag, 4. April, 18 Uhr, das weltweit bekannte Blechbläserensemble German Brass ein mitreißendes „Best of 50 Years“-Programm mit Werken von klassischen Meistern wie Bach oder Brahms bis hin zu unvergesslichen Melodien von Frank Sinatra, Ennio Morricone und Ray Charles präsentieren..

Die Preisverleihung in feierlichem Rahmen ist der Auftakt zur Saison 2025 des Schwarzwald-Musikfestivals, das vom 23. Mai bis 9. Juni an verschiedenen Spielorten im Schwarzwald zu Gast ist.

So wird es beispielsweise am Sonntag, 11. Mai, 19 Uhr, in Schramberg ein Wandelkonzert in St. Maria und Heilig Geist mit Domorganist Georg Oberauer geben. Zudem wird es ein Festkonzert zu 750 Jahre Schiltach am Samstag, 31. Mai, 20 Uhr, mit der Philharmonie Baden-Baden und dem Festspielleiter Mark Mast als Dirigenten geben.

Beeindruckende Vielfalt

Der Preisträger 2024 „Solistenpreis des Schwarzwald Musikfestival by Junghans“ und renommierte Hornist, Autor und Moderator Klaus Wallendorf präsentiert mit seinem Ensemble „German Brass“ Highlights aus den letzten fünf Jahrzehnten und zeigt einmal mehr die beeindruckende Vielseitigkeit und Virtuosität des Ensembles. Umrahmt wird das Konzert mit einer exklusiven Einführung in die Autosammlung Steim sowie einem Empfang mit Flying Buffet.

Technische Brillanz

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat German Brass die Kunst der Blechbläsermusik auf höchstem Niveau geprägt, heißt es in einer Mitteilung. Das Ensemble besteht aus elf herausragenden Solisten deutscher Spitzenorchester, die mit technischer Brillanz, einzigartigem Klang und charismatischer Bühnenpräsenz begeistern.

Innovative Arrangements

Durch innovative Arrangements, die klassische Meisterwerke neu interpretieren und mit jazzigen, filmmusikalischen oder populären Elementen verbinden, gelingt es German Brass, ein breites Publikum zu faszinieren, heißt es weiter.

Info

Der Eintritt

zum Auftaktkonzert kostet (ermäßigt) ab 99 Euro, inklusive Aperitif, Einführung in die Autosammlung Steim und Flying Buffet inklusive Getränke.

Karten

zu den Konzerten gibt es unter www.schwarzwald-musikfestival.de