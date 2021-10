1 Max Mutzke und seine Bandkollegen präsentierten in der Schwarzwaldhalle ein mitreißendes Konzert. Foto: Braun

Kaum einen Fan hielt es auf dem Stuhl: Max Mutzke und Band gaben in der Schwarzwaldhalle ein mitreißendes Konzert. Rock, Pop, Soul und ganz viel Herz packte der Entertainer in seine Songs und punktete von Beginn an mit seiner Bühnenpräsenz.















Baiersbronn - Rund 400 Gäste genossen im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals einen beschwingten Abend. Intendant Mark Mast begrüßte das Publikum und dankte den vielen Unterstützern, die das "Überleben des Festivals" nach zweieinhalb Jahren ohne Konzerte ermöglicht hätten. "Heute erwartet sie ein ganz besonderes Konzert eines Schwarzwälders", versprach Mast – und behielt Recht.

Kaum hatte Singer-Songwriter Mutzke die Bühne betreten, legte er auch schon kräftig los. "Die Stühle sind nachher auch noch da", ließ er das Publikum wissen, das gleich beim ersten Song aufsprang und mitrockte. Mutzke verstand es, seine Songs mit persönlichem Hintergrund zu verbinden. Aus dem Album "Colors" präsentierte er meist deutsche Text mit Tiefgang.

Liebeserklärung an die Heimat inklusive

Der Entertainer nahm die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise von den 1960er-Jahren bis heute. Die Kombination aus modernen Tönen, Texten und Rhythmen überzeugte, seine Strophen hatten Aussagekraft und seine Stimme setzte der Sänger kraftvoll ein. Seine Bandkollegen komplettierten die perfekte Mischung mit rockigem Sound und mitreißenden Soloeinlagen. Passenden Lichteffekten taten ihr Übriges, um das Konzert zu einem Erlebnis zu machen.

Mutzke, im lockeren Hemd, mit Jogginghose und kessem Hut auf dem Kopf, erzählte aus seinem Leben, von seinen Einstellungen und Problemen. In Liedern wie "Schwerelos" und "Wunschlos süchtig" hat er persönliche Erfahrungen offen und ehrlich verarbeitet. In seinem ersten Konzert im Schwarzwald nach der Pandemie gab er nun richtig Gas. Aus einer Heimatliebe macht der Künstler keinen Hehl. Umso mehr berühren Mutzkes Lieder, etwa die Ballade "Zu dir komm ich heim", eine Liebeserklärung an den Schwarzwald.

Auch nach der Pause ging es stimmgewaltig weiter. Mit seinem Song "Dieselbe Sonne" rief Mutzke zum Umweltschutz auf – er selbst habe in diesem Jahr "klimarelevant" gewählt, ließ er verlauten.

Der Pop- und Soulmusiker und seine Band hatten das Publikum fest im Griff. Am Ende hielt es kaum noch jemand auf dem Stuhl, minutenlangem Applaus ließ Mutzke einige Zugaben folgen. "Ihr seid wahnsinnig!", rief Mutzke ins Publikum und zog am Ende den Hut.

Intendant Mark Mast hatte nach dem Konzert nur ein Wort: "mega!", in Anlehnung an Poptitan Dieter Bohlen. "Das war einer der Höhepunkte in 23 Jahren Festivalgeschichte", sagte Mast. "Mutzke war sensationell, und dem Publikum war es anzumerken, dass nach so vielen Monaten ohne Künstler und Konzerte der Hunger nach Kultur da ist." Mutzke selbst war nach dem Auftritt nicht weniger begeistert: "Es war echt krass, das Publikum war überwältigend."