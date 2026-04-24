Schwarzwald Musikfestival: In Rottweil gibt’s Musik auf höchstem Niveau

Benjamin Appl und James Baillieu feiern oben im TK Elevator Testturm in Rottweil das Kunstlied – und bezaubern ihr Rottweiler Publikum mit einem Weltklasse-Konzert.

Es sind ganz besondere Konzerte, die das Schwarzwald-Musikfestival in Kooperation mit dem Landkreis Rottweil an prominenter Stelle präsentiert: Alle zwei Jahre wird der Konferenzraum im TK-Elevator-Testturm zum höchstgelegenen Konzertsaal des Landes. Und alle zwei Jahre fragt man sich, ob das dort, 220 Meter über Grund, Gebotene standhalten wird.

Für dieses Jahr hatten sich Star-Bariton Benjamin Appl und sein Klavierbegleiter James Baillieu angesagt. Wie sehr den Beiden die besondere Herausforderung, die das Kunstlied an die jeweiligen Interpreten stellt, präsent ist, machten sie in einem nonchalanten Vorgespräch deutlich. Und sie ließen keinen Zweifel daran, dass diese Herausforderung auch Chancen birgt: Eins und eins ergeben mehr als zwei.

Keine Schonung

Das Programm hatte es in sich. Im ersten Teil bildeten zwei Blöcke mit teils fordernden Schubert-Liedern – etwa „Viola“ oder „Erlkönig“ – einen Rahmen um George Butterworths „Six Songs from A Shropshire Lad“. Der zweite Teil gehörte Schumanns „Zwölf Gedichte“, op. 35 zu Texten von Justinus Kerner. Es scheint, als fordere der besondere Ort zu einer besonderen Reaktion heraus: keine Schonung! Kein Rückzug auf das besondere Setting mit suggestiver Aussicht und dem Versprechen auf Stärkung in der Pause. Die Musik verpflichtet, das Genre auch, der eigene Name auf jeden Fall – und vielleicht auch der Ort.

Hinter dem Lied

So beweist Benjamin Appl seinem Publikum in Rottweil, dass er aus gutem Grund zur Handvoll bester Liedsänger zählt, die es derzeit rund um den Erdball gibt. Natürlich spielt die Stückauswahl da mit hinein, denn vom voll ausgesungenen, mit einer Dynamik vorgetragenen Vers, die den Raum fast auseinander fahren lässt, bis hin zum sanften, leisen, doch mit genau der Bestimmtheit vorgetragenen Gedanken, dessen Ausdruck jedes Wort präsent im Raum stehen lässt, liefert Appl alles, was man sich ausdenken mag.

Und, ganz Liedsänger, tut er dies nicht, um sich in den Vordergrund zu stellen, sondern hinter das Lied zurück zu treten. Appl gibt ihm die Möglichkeit, zu glänzen, indem er alle Qualitäten herausarbeitet, die Text und Musik mitbringen. Er bringt es zum Leben, zum Sprechen, zum Erzählen, oder eben zum Singen – und es gelingt ihm scheinbar mühelos bis zum Schluss, auch wenn das Programm anstrengend ist.

Spätestens hier kommt James Baillieu ins Spiel, denn ohne die Klavierbegleitung wäre so ein Lied kaum denkbar. Es ist keine Untermalung, die dem Instrument zufällt, sondern eine eigenständige Musik, die kontrastiert, stützt, anleitet, Gedanken aufnimmt und ausbaut, Gedanken vorträgt, alles in ein Szenario aus Klangereignissen bettet. So kann die Begleitung den Gesang betonen – oder aber auch dem entschlossenen Ende des Textes einen aporisches Finale entgegensetzen.

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Sie könnte „Erste Hilfe leisten“, was aber nicht nötig ist: Appls Gesang bleibt markant, der Ausdruck, gleich in welcher dynamischen Abstufung, stets stark. Und die Zeitspanne, die der Sänger manchem Gedanken einräumt, ist einfach faszinierend.

Während andere Bilder zeichnen und, durchaus reich, illustrieren, erzählen Benjamin Appl und James Baillieu an diesem Abend Filme. Ausgreifend. Aber auf den Punkt. In vielszenigen Dramen en miniature – wie bei Schuberts „Viola“ – oder kurzen Erregungen, die sie Sturm sein lassen dürfen. Sicher mit Pathos, doch nie zuviel davon. Auch hier begeistert Appl mit stringenter Interpretation.