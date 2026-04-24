Schwarzwald Musikfestival: In Rottweil gibt’s Musik auf höchstem Niveau

Benjamin Appl und James Baillieu feiern oben im TK Elevator Testturm in Rottweil das Kunstlied – und bezaubern ihr Rottweiler Publikum mit einem Weltklasse-Konzert.
Es sind ganz besondere Konzerte, die das Schwarzwald-Musikfestival in Kooperation mit dem Landkreis Rottweil an prominenter Stelle präsentiert: Alle zwei Jahre wird der Konferenzraum im TK-Elevator-Testturm zum höchstgelegenen Konzertsaal des Landes. Und alle zwei Jahre fragt man sich, ob das dort, 220 Meter über Grund, Gebotene standhalten wird.