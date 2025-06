Schwarzwald Musikfestival: Fulminanter Schlusspunkt in Baiersbronn

Fulminanter Schlusspunkt in Baiersbronn

1 Große Freude über das fulminante Abschlusskonzert des Schwarzwald-Musikfestivals herrschte bei Hermann Bareiss, Festivalintendant Mark Mast, dem „Trio Orelon“ mit Marco Sanna, Judith Stapf und Arnau Rovira i Bascompte sowie Britta und Hannes Bareiss (von links) Foto: Waltraud Güther Mit einem Feuerwerk grandioser Klänge und Melodien endete das Schwarzwald Musikfestival. Das „Trio Orelon“ verzauberte das Publikum regelrecht.







Bereits mit ihrem ersten Stück, dem „Klaviertrio in A-Dur“ von Joseph Haydn, setzten die Sonderpreisträger des Internationalen ARD-Wettbewerbs Maßstäbe: Judith Stapf (Violine), Arnau Rovira i Bascompte (Cello) und Marco Sanna (Piano) entführten ihre Zuhörer mit beeindruckender Harmonie, künstlerischem Feingefühl und virtuoser Spielweise in die höchsten Ränge der Kammermusik. Da jubilierten Violine und Cello geradezu, während Sanna dem Klavier mal wunderbar weiche, sensible, dann wieder lebhafte, kräftige und dynamische Töne entlockte.