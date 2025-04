Bei der Pressekonferenz im Hotel Bareiss in Mitteltal stellte der Intendant und künstlerische Leiter des Festivals, Mark Mast, zusammen mit dem Verwaltungsrat ein hochkarätiges Programm vor.

Julian Osswald, Verwaltungsratsvorsitzender, sprach von einem bunten Strauß, den das Festival auch in diesem Jahr zu bieten habe. „Wir stehen vor der Saison 2025, die wieder sehr hoch qualifiziert sein wird“, sagte er. Das Eröffnungskonzert am 23. Mai in der evangelischen Stadtkirche in Freudenstadt falle mit dem Tag der Gartenschau-Eröffnung im „Tal X“ zusammen und werde mit Carl Orffs „Carmina Burana“ ein Höhepunkt werden, versprach Osswald.

Mark Mast ging kurz auf die Festivalsaison im vergangenen Jahr ein und freute sich, auf einen weiteren positiven Jahresabschluss zurückblicken zu können. Insgesamt hatten zum 25-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr rund 3380 Besucher die Konzerte besucht, das bedeute im Schnitt rund 220 Besucher pro Konzert.

„Carmina Burana meets Spark“ zur Eröffnung

Ins Schwärmen geriet Mast beim Blick auf das diesjährige Programm und die Spielorte. „Wir sind verwurzelt vor Ort“, stellte der gebürtige Mitteltaler fest und hob als bekennender Carl-Orff-Fan besonders die drei Eröffnungskonzerte „Carmina Burana meets Spark“ hervor. Als Dirigent der drei Konzerte verwies Mast auf eine „faszinierende Fusion von klassischer und zeitgenössischer Musik“, die bei den Crossover-Konzerten geboten werde.

Als neuen Spielort des Schwarzwald Musikfestivals kündigte Mast die Alte Stallhalle in Rottweil an – ein Ort mit authentischem Charme, der einen unvergesslichen Konzertabend verspreche.

„Showtime“ mit „Brass2Go“

Die Preisträger des Internationalen ARD-Musikfestivals bieten am 26. Mai im Theater im Kurhaus in Freudenstadt und am 27. Mai in der Münsterkirche in Klosterreichenbach Kammermusik auf höchstem Niveau. Konzerte mit individuellem Charakter werden auch in diesem Jahr in Schiltach und in Oberndorf stattfinden.

Am 1. Juni heißt es in der Baiersbronner Schwarzwaldhalle „Showtime“ mit „Brass2Go“ – laut Baiersbronns Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz ein Wunschkonzert: „Es gibt bei uns viele Musikvereine, wir wollten in diesem Jahr etwas in diese Richtung anbieten.“ Als Tor zum Schwarzwald bezeichnet sich Ettlingen. Dort findet im historischen Asamsaal am 3. Juni mit „Singer Pur“ wieder ein Konzert mit einem renommierten Vokalensemble statt.

Einstündige Einführung vor jedem Konzert

Bereits ausverkauft, aber mit Warteliste versehen ist das Konzert beim Unternehmen Homag in Schopfloch. In der Produktionshalle wird „Best of Udo Jürgens“ präsentiert, einer von vielen Höhepunkten des diesjährigen Schwarzwald Musikfestivals.

Den Abschluss des Festivals bildet am Pfingstmontag, 9. Juni, traditionell das ARD-Preisträgerkonzert mit dem Trio Orelon in der Christuskirche in Mitteltal.

„Es ist ein Festival zum Anfassen“, ging Mark Mast auf eine weitere Besonderheit ein. „Wer mehr weiß, hört mehr“, warb der Intendant für die rund einstündigen Einführungen vor jedem Konzert. „Wo kann man den Künstlern so nahe sein wie bei uns und kurz vor ihrem Auftritt noch viel über sie erfahren?“, so Mast.

Bis 16 Jahre ist der Eintritt frei

Der Vorverkauf laufe sehr gut, rund die Hälfte der Tickets sei schon weg, berichtete Julian Osswald und warb: „Wer für drei Konzerte Tickets kauft, bekommt 15 Prozent Ermäßigung, und Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre haben komplett freien Eintritt.“ Schließlich gehe es auch darum, Kinder an die Kultur heranzuführen.

Beim gemeinsamen Essen stießen Gesellschafter und Gäste auf die kommende Festival-Saison an und wurden mit Leckerbissen aus der Bareiss-Küche verwöhnt.

Programm

Das komplette Programm gibt es auf der Festival-Homepage www.schwarzwald-musikfestival.de.

Tickets

Eintrittskarten sind hier erhältlich: in den Vorverkaufsstellen des Schwarzwälder Boten (Ticket-Hotline: 07423/787 90, www.schwabo.de/tickets; Abonnenten des Schwarzwälder Boten erhalten zehn Prozent Ermäßigung auf alle Konzerte), im Festivalbüro Schwarzwald Musikfestival (Telefon 07441/520 42 00, info@schwarzwald-musikfestival.de) oder bei Reservix (Ticket-Hotline: 01806/70 07 33, www.reservix.de.)