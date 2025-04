Bei einem Preseason-Konzert „German Brass – Best of 50 Years“ wurde der „Solistenpreis des Schwarzwald Musikfestival by Junghans“ in der Autosammlung Steim an den Hornisten Klaus Wallendorf verliehen.

Mit dem 12. Solistenpreis des Festivals biete man „endlich ein Konzert im Haus Junghans mit dem Weltmarktführer German Brass“, eröffnete Intendant Mark Mast das Programm in der Autosammlung Steim.

Zwischen dem ersten Sammelstück, einem Ford A von 1928 und dem neuesten Feuerwehr Daimler von 2010, stellte Hannes Steim die rollenden Schätzchen vor, die zu 95 Prozent fahrbereit seien. Nur ein blauer Trabi aus der letzten „Bach na Fahrt“ vor fünf Wochen könne schwimmen auf einem eingebauten Zuber; als automobile Besonderheit prangte direkt vor der Bühne ein rostender Motor aus einem verbrannten Porsche Targa.

Drei Posaunen

Auf der Bühne waren vor dem Drumset auf den Flanken jeweils zwei Trompeter aufgezogen, dann drei Posaunen, eine Tuba und zwei Waldhörner. Mit Arrangements meist von Matthias Höfs eröffneten sie ihr Konzert mit dem Allegro zur Tafelmusik von Georg Philipp Telemann und der Ouvertüre Air von Johann Sebastian Bach, um ihr Jubilee „mit Feingefühl in Blech abzurunden“.

Klaus Wallendorf kündigte den Auftritt des Ensembles an „am Anfang mit Klassik, später auch mal spaßig“. Der märchenhafte Abendsegen aus der Oper „Hänsel und Gretel“ wurde zu einer getragenen „Ganzjahresoper“.

Der „Messingtöner“ Basstuba sei nach oben hin offen und wegen der Größe Orientierungspunkt im Orchester für den Dirigenten. German Brass kam ohne einen Solchen aus beim Ungarischen Tanz und bei der Ouvertüre zur Fledermaus.

Zur Ouvertüre von „Macht des Schicksals“ von Giuseppe Verdi kam von Klaus Wallendorf das eindeutige Bekenntnis, in Zeiten des Arbeitskampfs im öffentlichen Dienst stehe man fest an Seite zu Verdi, besonders in streng eingehaltenen Betriebspausen.

Blues-Goodies ertönen

Nach der Pause nahm man das begeisterte Publikum zum Big-Band-Intro mit zu Old Man River und anderen Blues-Goodies. Bei ihrer Jubiläumstournee 2024 präsentierten die Musiker von German Brass ihre größten Erfolge in mitreißender Spielfreude, stellte Intendant Mark Mast ihren Hornisten Klaus Wallendorf vor.

Für seine Moderation sei er von Dirigent Simon Rattle zum „Hofpoeten auf Lebenszeit“ ernannt worden. Dazu erhalte er jetzt den Solistenpreis des Schwarzwald Musikfestivals by Junghans für 2024. Hannes Steim überreichte die handgefertigte Luxusuhr der Uhrenfabrik Junghans an Klaus Wallendorf. Er sehe seine Arbeit in Musik und im Ensemble als Gesamtkunstwerk, die er seinem ersten Hornlehrer Paul Witz verdanke. Zu der Romanze Malaguena aus der Suite Andalucia von Ernesto Lecuona könne man sich 61 Takte lang zum Seelenwohl zurücklehnen. Etwas unruhiger werde es mit vielen Taktwechseln bei den Swing-Stücken und bei dem mexikanischen „Children of Sanchez“ von Chuck Mangione.

„Echt nett, wie Sie so toben“, dankte Klaus Wallendorf und widmete in der Zugabe dem „beneidenswerten Publikum“ seine U-Bahn-Polka aus Tokio mit der kleinen Lachmusik.