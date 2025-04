20. Marathon-Veranstaltung 17 000 Läufer messen sich in Freiburg

Die Laufsaison in Freiburg wird bereits zum 20. Mal durch den „Mein Freiburg Marathon“ am Sonntag, 6. April, eingeläutet. Das Rahmenprogramm startet bereits am Freitag, 4. April, in der Messehalle. Auch zahlreiche Bands werden die Läufer anfeuern.